Elektrikli Uçaklar Geliyor

Elektrikle çalışan uçakların verimi ve güvenilirliği konusunda birçok şüphe bulunmasına rağmen bir elektrikli uçağın dünyanın çevresini dolaşması bu şüphelerin nispeten dağılmasına sebep oldu. Ayrıca elektrikli uçakların verimliliğine inananlar da var ki Norveç bu ülkelerin başında geliyor. Kuzey Avrupa ülkesi son derece hevesli olduğu bu projeye en çok yatırım yapan ülke oldu.

İki yıl öncesine elektrikli uçaklara hayal gözüyle bakılıyordu. Elektrikli uçaklar üretilse de bu sefer uçakların yavaş uçasından kaynaklı endişeler yayıldı. Ancak Sloven yapımı elektrik uçak başarıyla gövde gösterisi yapınca işler değişti. Slovenya’da üretilen Alpha Electro G2 elektrikli uçaklar için sipariş alınmaya da başlandı. Norveç ise en çok sipariş veren ülke konumunda.

Elektrikli uçakların birçok alanda aktif kullanımı mümkün görünüyor. Bilhassa tarım alanlarının ilaçlanmasında elektrikli uçakların kullanımı etkili olabilir. Norveç’te bu siparişi verilen bu uçakların 2018’den itibaren aktif olarak kullanılması tahmin ediliyor. Uçak şimdilik en fazla 1 saatlik yolculuklar yapıyor. Ancak mevcut uçak yakıtlarından çok daha ekonomik ve çevreci olduğu aşikar. Şuan için küçük ve kişisel bir uçak modeli üretilirken ileride yolcu uçaklarının da üretilmesi gündeme gelebilir. Ayrıca Airbus gibi devler de elektrikli uçak modelleri üzerinde çalışmalar yapıyor.