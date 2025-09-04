Çok Beklendi: Elektrikli Volkswagen Polo Tanıtıldı!

Türkiye'de başarılı satış rakamlarına ulaşan Polo, Volkswagen'in elektrikli modellerini ID takısı ile satışa sunmasıyla birlikte gelecekte ürün gamında yer almayacak gibi görünüyordu. Fakat marka isim konusunda radikal bir karar aldı ve Polo adına geri döndü. Peki elektrikli Volkswagen ID. Polo tüketicilere neler sunuyor? İşte konuyla ilgili detaylar...

Volkswagen ID.Polo Tanıtıldı!

Volkswagen elektrikli araç ailesi ID. serisinde yeni bir dönemin kapılarını açıyor. Marka tanıdık model isimlerini elektrikli dünyaya taşıyacağı yeni stratejisinin ilk adımını ID.Polo ile atıyor. 2026 yılında tanıtılacak model Polo’nun 50. yaşında yollara çıkacak.

Volkswagen artık elektrikli otomobillerinde de Polo, Golf ve GTI gibi köklü model adlarını kullanacak. Şirketin CEO’su Thomas Schäfer, “Model isimlerimiz insanların zihninde köklü bir şekilde yerleşmiş durumda. Bu güçlü mirası elektrikli geleceğe taşıyoruz. ID.Polo bunun ilk örneği” diyerek yeni stratejiyi açıkladı. Böylece ID. Polo, hem Polo’nun geçmişten gelen güvenilirliğini hem de ID. serisinin modern elektrik teknolojilerini bir arada sunacak.

Marka yalnızca standart versiyonu değil performans odaklı bir ID.Polo GTI modelini de 2026’da piyasaya sürecek. Volkswagen Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Martin Sander, “GTI ismini elektrik dünyasına taşıyoruz. ID.Polo GTI sürüş keyfini yeni bir boyuta çıkaracak” ifadelerini kullandı. Her iki model de ilk kez 7–14 Eylül tarihlerinde Münih’te düzenlenecek IAA Mobility 2025 fuarında kamuflajlı şekilde sergilenecek. Volkswagen ayrıca fuarda T-Cross’un elektrikli karşılığı olacak yeni ID.Cross konseptini de tanıtacak.

Volkswagen ID.Polo Teknik Özellikleri