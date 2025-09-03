Türkiye'de En Çok Satılan Hafif Ticari Araçlar: Ford'dan Büyük Başarı!

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) otomobil satışlarına dair bir rapor paylaştı. Bununla beraber 2025 yılının ağustos ayında Türkiye'de en çok satılan hafif ticari araçlar belli oldu. Rapora göre Ford geçtiğimiz ay büyük bir başarıya imza attı.

Türkiye'de en çok satılan SUV arabalar ve en çok satılan elektrikli arabalar açıklanmıştı. Kısa süre önce en çok satılan hafif ticari araçlar da duyuruldu. Ağustos ayında ve ocak-ağustos döneminde en çok satılan hafif ticari araç Ford Tourneo Courier oldu. Popüler araba, ağustos ayında 2.005 adet, ocak-ağustos döneminde 16.979 adet satıldı.

En çok satılan hafif ticari araçlar listesinin ikinci sırasında Ford Transit Kamyonet yer aldı. Bu aracın geçtiğimiz ay 1.218 adet, ocak-ağustos döneminde ise 11.110 adet satıldığı açıklandı. Üçüncü sırada ise Peugeot Rifter bulunuyor. Rifter, ağustosta 1.208 satış adedine, ocak-ağustos aylarında ise 10.774 satış adedine ulaştı.

Ağustos ayında ve ocak-ağustos döneminde en çok hafif ticari araç satan otomobil markası Ford oldu. Amerika Birleşik Devletleri merkezli şirket, geçtiğimiz ay 5.180 adet, ocak-ağustos aylarında ise 46.067 adet hafif ticari araç sattı.

Fiat, en fazla hafif ticari araç satan otomobil markaları listesinin ikinci sırasında konumlandı. İtalya merkezli şirketin ağustos ayında 3.513 adet, ocak-ağustos döneminde ise 25.427 adet hafif ticari araç sattığı açıklandı. Bu markayı Opel takip etti. Opel'in geçtiğimiz ay 2.071 adet, ocak-ağustos döneminde ise 16.174 adet hafif ticari araç sattığı açıklandı.

Türkiye'de En Çok Satılan Hafif Ticari Araçlar