Bu Yapay Zeka Aracı, Dakikalar İçinde Viral Şarkılar Oluşturabileceğini İddia Ediyor

Son yıllarda yapay zeka teknolojisinin gelişmesi ile birlikte pek çok kişinin eline tek bir enstrüman bile almadan şarkılar yapabildiğine tanık olduk. Bu sıra dışı eserlerin arkasında, giderek popülerleşen yeni yapay zeka araçları yatıyor.

Bu araçların son örneği ise, ünlü ses odaklı yapay zeka platformu ElevenLabs'ten geldi. Şirket, kullanıcıların telifsiz müzik parçaları oluşturabileceği yeni Eleven Music hizmetini duyurdu. İşte detaylar!

Eleven Music Neler Sunuyor?

Kullanıcıların metin komutları aracılığıyla istedikleri müziği oluşturabildiği bu platform, hayal gücünüzün sınırlarını zorlayabilecek her türlü şarkıyı oluşturmanıza imkan tanıyor. Öyle ki, "80'ler esintili, güçlü sözleri olan, rahatlatıcı tonlar içeren bir Türkçe Rock şarkısı üret." gibi birkaç kelimelik bir komutla bile oldukça başarılı parçalar üretebiliyorsunuz.

Eleven Music'in en dikkat çekici özelliklerinden biri oldukça kaliteli vokaller ve şarkı sözleri içerebilmesi. Zira piyasadaki birçok platform, şarkı sözü üretme konusunda ya telif hakkı engelleriyle karşılaşıyor ya da istenen seviyede sonuçlar sunmakta zorlanıyor. ElevenLabs ise yapay zeka araçlarının başına adeta bela olan telif hakkı sorununu çözdüğünü belirtiyor.

Yapılan açıklamaya göre şirket, müzik dünyasında hizmet veren Merlin Network ve Kobalt Music Group isimli iki dijital hak ajansıyla anlaşmalar imzaladı. Buna göre, Eleven Music'de kullanılan tüm vokal, şarkı sözleri ve besteler ticari olarak kullanılabilir durumda. Şirket yetkilileri, önümüzdeki günlerde diğer ajanlarla da anlaşıp telifsiz müzik altyapılarını daha da genişleteceklerini belirtiyor.

Eleven Music'in çıkış yapmadan önce uzun bir test sürecinden geçitiğini de belirtelim. Aktatrılanlara göre platform, daha öncesinde 20 büyük müşteriye filmler, televizyon şovları, video oyunları ve uygulamalar müzik hizmeti sundu. ElevenLabs, yapay zeka içeriklerine yönelik olası tepkilerden kaçınmak için bu 20 müşterinin kim olduğunu henüz açıklamadı.

Eleven Music Nasıl Kullanılır?

Kısa bir süre herkesin kullanımına sunulan Eleven Music hizmetine hem ücretsiz hem de ücretli paketlerle erişilebiliyor. Ücretsiz versiyonunda 11 dakikalık kullanım sınırı mevcutken, daha fazla süreye ihtiyaç duyarsanız 5 dolardan 330 dolara kadar değişkenlik gösteren abonelik paketlerine üye olabilirsiniz. Eleven Music'i kullanmak ve daha detaylı bilgi almak için platformun web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Eleven Music Tanıtım Videosu

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Eleven Music müzik oluşturmak için kullanılan en iyi yapay zeka uygulamaları arasına girebilir mi? Yorumlarda buluşalım.