ElevenLabs, Sağlık Sektöründe Boy Gösterecek Yeni Bir Sistemi Duyurdu

Yapay zeka destekli ses teknolojileri alanında önde gelen şirketlerden ElevenLabs, kurumsal kullanıma yönelik geliştirdiği gelişmiş sesli asistan platformu Conversational AI 2.0'ı tanıttı. Birden fazla dil algılama özelliğiyle manual yapılandırma yapılmasına gerek kalmadan akıcı bir görüşme sağlanabiliyor. Üstelik bu model; konuşmalar arasında gerçek bir insan gibi dursaksıyor, nerede söze girmesi gerektiğini anlıyor ve biliyor.

Conversational AI 2.0, yapay zekanın harici bilgi tabanlarına anında erişmesini ve ilgili bilgileri düşük gecikmeyle ve güçlü gizlilik korumalarıyla almasını sağlıyor. Ayrıca selefine göre önemli ölçüde daha iyi bir performans sergileyerek sesli etkileşimlerde tamamen farklı tepkiler vermeye başladı.

Conversational AI 2.0 Ücretsiz Mi?

Özellikle çağrı merkezleri, müşteri hizmetleri ve satış kanadında boy göstermek üzere tasarlanan yeni sistem ücretsiz değil, ancak ücretsiz kullanıcılar için belli başlı bir düzenleme mevcut. Ücretsiz versiyonda, hiç para ödemeden 15 dakikaya kadar konuşma alabiliyorsunuz. Burada 4 eş zamanlılık limiti bulunuyor ve herhangi bir atıfta bulunmanız gerekmiyor. Diğer paketlerde fiyatlar şöyle:

Starter: 5$/ay, 50 dakika konuşma, 6 eş zamanlılık limiti.

5$/ay, 50 dakika konuşma, 6 eş zamanlılık limiti. Creator: 11$/ay (kısa süreliğine), 250 dakika konuşma, 6 eş zamanlılık limiti, ek dakika başına yaklaşık 0.12$.

11$/ay (kısa süreliğine), 250 dakika konuşma, 6 eş zamanlılık limiti, ek dakika başına yaklaşık 0.12$. Pro: 99$/ay, 1.100 dakika konuşma, 10 eş zamanlılık limiti, ek dakika başına yaklaşık 0.11$.

99$/ay, 1.100 dakika konuşma, 10 eş zamanlılık limiti, ek dakika başına yaklaşık 0.11$. Scale: 330$/ay, 3.600 dakika konuşma, 20 eş zamanlılık limiti, ek dakika başına yaklaşık 0.10$.

330$/ay, 3.600 dakika konuşma, 20 eş zamanlılık limiti, ek dakika başına yaklaşık 0.10$. Business: 1.320$/ay, 13.750 dakika konuşma, 30 eş zamanlılık limiti, ek dakika başına yaklaşık 0.096$.

Sağlık Sektöründe de Kullanılabilecek

Bu sistemde konuşmayı kullanıcılar adına yapacak olan ajanlar bulunuyor. Bunlara "Persona" deniyor. Personalar hem metin, hem de sesi kullanarak; hatta gerekli olan durumlarda ikisini de harmanlayarak iletişim kurabiliyor. Alternatif kişilikler sayesinde tek bir ajan, diğerleri arasında geçiş yapabiliyor.

Platform, sağlık uygulamalarıyla da uygun bir tempoda çalışmasına imkan veren HIPAA sertfikası bulunuyor. Verileri direkt olarak AB'nin depolarından çekiyor ve kurumsal anlamda güven veriyor. Personalar, gerekli durumlarda, sağlık sektöründe bir tıbbi asistan, bir kurumun veri tabanından tedavi yönergelerini anında çekebiliyor.