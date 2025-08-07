ElevenLabs Tamamen Ücretsiz Yeni Aracını Duyurdu

ElevenLabs CEO'su Mati Staniszewski, Eleven Music'in piyasaya sürüldüğünü duyurdu. Sektörde önemli bir kilometre taşı olacak bu yeni araç, kullanıcılara yapay zekânın (AI) yardımıyla müzik üretme imkânı veriyor. AI ile üretilen tüm müzikler teliften yoksun oluyor. Böylece hem kişisel projelerinizde, hem de reklamcılıkta AI ile oluşturulmuş müzik parçalarını gönül rahatlığıyla kullanabiliyorsunuz.

Bildiğiniz üzere ElevenLabs zaten bu sektörün en güçlü ismi. Vokal sesler oluşturmak için pek çok farklı ses modeli var ve Türkçe dilini de destekliyor. Şimdi gücünü müzik tarafına da evriltiyor. Peki bu yeni araç nasıl kullanılır? Ücretsiz mi? Sınırlaması var mı?

Eleven Music Özellikleri

Eleven Music, ticari kullanım için onaylı müzik parçaları oluşturulmasını sağlar. Şarkıların kullanımında herhangi bir yasal yaptırım uygulanmıyor. Üstelik atıfta bulunmak gibi bir zorunluluk da yok. Bireysel video editörleri, ajanslar ve içerik üreticileri için biçilmiş kaftan olacak Eleven Music, tamamen ücretsiz olarak kullanıma açılacak.

ElevenLabs bu aracı geliştirmek için Merlin Network ve Kobalt Music Group gibi büyük dijital müzik yayıncılığı platformlarıyla iş birliği yaptı. Modelin eğitiminden çoğunlukla bu ortaklar sorumlu. Ayrıca, bağımsız müzisyenlerini haklarını gözetmek için de stratejik bir yol benimsendi.

Eleven Music Nasıl Kullanılır?

Eleven Music, kullanıcı dostu arayüzü sayesinde oldukça kolay bir şekilde kullanılabiliyor. Platforma üye olduktan sonra şu adımları izleyerek tamamen telifsiz ve özgürce kullanabileceğiniz bir müzik parçası üretebilirsiniz:

Müziğin tarzını promptla anlatın (Örn; " epik patlama ve bass efektleriyle dolu bir aksiyon filmi müziği " veya " kemanla süslenmiş alternatif pop ")

Müzik stilini ve enstrümanlarını seçin

Yapay zekânın müziği saniyeler içinde oluşturmasını izleyin

Ortaya çıkan sonuçtan memnun kalana kadar dinleyip promptları değiştirebilir, sonrasında beğendiğiniz bir parça olursa sınırsız bir şekilde bilgisayarınıza veya cep telefonunuza indirme işlemi yaparak müziğinizi kullanmaya başlayabilirsiniz.