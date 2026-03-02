Takı ve Mücevher Fiyatları Uçabilir! ÖTV Kararı Mecliste!

Türkiye'de lüks tüketim ürünlerine yönelik vergilendirmeler başladı. Bu kapsamda farklı ürün gruplarında yeniden Özel Tüketim Vergisi yani ÖTV oranlarıdna düzenlemeler yapılıyor. TBMM’ye sunulan yeni ekonomi paketi kapsamında pırlanta, elmas ve inci gibi kıymetli taşlara da yüzde 20 oranında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) getirilmesi planlanıyor. İşte konuyla ilgili detaylar...

Pırlanta ve Elmasa Yüzde 20 ÖTV Şoku! Mücevherde Yeni Dönem Başlıyor!

Ak Parti Grup Başkanı tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan açıklamada yeni ekonomi paketi kapsamında pırlanta, inci ve elmas gibi değerli taşların 4 sayılı ÖTV listesine ekleneceğini duyurdu. Buna göre söz konusu ürünler yüzde 20 oranında ÖTV’ye tabi olacak. Bugüne kadar kıymetli ve yarı kıymetli taşlar yalnızca KDV’ye tabi tutuluyordu. Yeni düzenleme yasalaşırsa artık bu ürünlerde hem ÖTV hem de KDV uygulanacak. Bu durum mücevher fiyatlarında belirgin artış anlamına geliyor.

Düzenleme henüz kanunlaşmış durumda değil. Ekonomi paketi şimdilik TBMM’ye sunuldu ancak Meclis süreci tamamlanmadan yürürlüğe girmesi mümkün değil. Yasanın kabul edilmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla şu an itibarıyla pırlanta ve elmas ürünlerinde yüzde 20 ÖTV uygulaması başlamış değil. Ancak teklif kabul edilirse kuyum sektöründe fiyat dengeleri değişebilir.

Peki Takı Fiyatları Nasıl Etkilenecek?

Örneğin 100 bin TL değerindeki bir pırlanta üründe önce yüzde 20 ÖTV uygulanacak ve ardından KDV değeri hesaplanacak. Bu zincirleme vergilendirme toplam maliyeti ciddi şekilde arttıracak. Hükümet düzenlemenin lüks tüketimde vergi adaletini sağlamak ve kamu gelirlerini artırmak amacı taşıdığını belirtiyor. Ekonomi paketinin Meclis süreci yakından takip edilirken mücevher sektöründe olası fiyat artışları şimdiden konuşulmaya başlandı. Altın fiyatlarında bir etkilenme beklenmiyor ancak altın takı grupları da bu artıştan nasibini alacak.

Sonuç olarak pırlanta, elmas ve inci gibi kıymetli taşlara yönelik yüzde 20 ÖTV düzenlemesi henüz yasalaşmış değil ancak sürecin Meclis aşamasına gelmiş olması sektörde ciddi bir beklenti oluşturmuş durumda. Kanun teklifinin kabul edilip edilmeyeceği ve olası yürürlük tarihi önümüzdeki günlerde netleşecek. Özellikle yatırım ve lüks tüketim tarafında bu düzenlemenin yaratacağı etki yakından takip ediliyor. Gelişmeler oldukça kamuoyuna yansımaya devam edecek.

