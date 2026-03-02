ÖTV Muafiyetinde Kriz Aşılıyor: Yıl Şartında Yeni Karar!

Engelli bireylerin ÖTV muafiyetli otomobil alımlarıyla ilgili yaşadığı sorunların bir tanesi daha çözüme kavuşuyor. Bu kapsamda yerlilik şartının yanında yıl şartıyla ilgili de bir düzenleme yapılan ÖTV muafiyetli otomobil alımında ilk mahkeme kararı belli oldu. Bu kapsamda 5 yıldan 10 yıla çıkan yıl şartında önemli bir düzenlemeye gidildi. Bazı kullanıcıların bu kuraldan muaf tutulacağı bildirildi. İşte konuyla ilgili detaylar...

5 Yıllık Hak 10 Yıla Çıkarıldı Ancak İlk Dava Kazanıldı!

Engelli bireylerin ÖTV muafiyetli araç alımında yaşadığı kriz yeni bir boyuta taşındı. Daha önce 5 yıl olan yeniden araç alma süresinin 10 yıla çıkarılmasıyla başlayan tartışmalar yargıya taşınmıştı. Son olarak açılan ilk davanın kazanıldığı açıklandı. Bu davanın kararı kapsamında 5 yıl ve 10 yıl kuralları arasındaki geçişte önemli değişikliklerin yapılması bekleniyor.

Bilindiği üzere engelli vatandaşlar belirli şartlar altında ÖTV ödemeden araç satın alabiliyor. Eski uygulamada araç 5 yıl sonunda satılabiliyor ve yeniden ÖTV’siz araç alınabiliyordu. Ancak yapılan düzenleme ile bu süre 10 yıla çıkarıldı. Ancak burada büyük problem bulunmmakta. Zira düzenlemenin geriye dönük uygulanmaya başlanması 5 yıllık süre içerisinde otomobil satın alan vatandaşlar için bir dezavantaj ortaya çıkardı. Örneğin 2021 yılında ÖTV muafiyetli araç alan bir kullanıcı eski kurala göre 2026’da yeniden araç alabilecekti. Yeni düzenleme nedeniyle bu hak 2031’e uzatıldı. Bu durum beraberinde kazanılmış hak tartışmalarını gündeme getirdi.

Yaşanan hak kaybı iddiaları sonrası süreç bireysel davalara dönüştü. Son gelen bilgilere göre açılan ilk davada mahkeme geriye dönük uygulamaya karşı karar vererek davacı lehine hüküm kurdu. Ancak bu karar şu aşamada yalnızca ilgili kişiyi kapsıyor. Yani genel bir iptal söz konusu değil. Kararlar emsal teşkil edip etmeyeceği ve üst mahkemelerde nasıl değerlendirileceği henüz belirsiz. Sakatlar Derneği süreci yakından takip ettiklerini belirtirken bayiler ise sistem üzerinden işlem yapılamadığı için araç teslimi gerçekleştiremediklerini ifade ediyor. Avukatlar ise benzer durumda olan kullanıcıların bireysel dava açmalarını öneriyor.

Editörün Yorumu

Konuyla ilgili karar aslında devam eden dava süreçleri için bir emsal niteliği taşımakta. Zira 2021 yılında araç satın alan vatandaşlar için aslında süre bu yıl itibariyle doluyor ve akabinde onlar bu hakkı halihazırda elde etmiş - kazanmış oluyor. Ancak alınan bu kararla birlikte bahsi geçen vatandaşların sahip oldukları kazanılmış hak ellerinden alınmış oluyor. Bu sebeple dava sonucunun benzer nitelik taşıyan diğer vatandaşlar için de emsal teşkil etmesi ve akabinde sürecin yeniden düzenlenmesi bekleniyor.

ÖTV muafiyetiyle satın alabileceğiniz otomobiller listesine göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.