Samsung'un Yeni Telefonu İçin Beklenmedik Gelişme! Zamlı Gelecek

Samsung'un bir süredir üzerinde çalıştığı yeni orta segment telefonu Galaxy A27'nin fiyatı ortaya çıktı. Maalesef bu gelişme kullanıcıları pek fazla sevindirmeyebilir. Zira iddialar doğruysa akıllı telefon selefinden daha pahalı olacak. İşte merak edilen detaylar!

Galaxy A27 Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Güvenilir sektör kaynaklarına göre Galaxy A27'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama sunan temel sürümü 349 euroluk (18.622 TL) bir fiyat etiketine sahip olacak. Bununla birlikte 8 GB RAM ve 256 GB depolamalı üst versiyonu ise 439 euroluk (23.425 TL) bir fiyatla karşımıza çıkacak diyebiliriz.

Burada bir karşılaştırma yapacak olursak bir önceki nesil Galaxy A26 aynı bellek opsiyonlarıyla 299 euro (15.954 TL) ve 369 euro (19.689 TL) fiyat etiketleriyle satışa çıkmıştı. Bu da yeni telefonun temel versiyonunda 50 euro ve üst modelinde ise 70 euroluk bir fiyat artışı olacağı anlamına geliyor. Tabii yine de şirketin resmi açıklamasını beklemek daha doğru olacaktır.

Galaxy A27'nin Zamlı Gelmesinin Nedeni Ne Olabilir?

Şu an için konuyla ilgili resmi bir açıklama gelmedi. Ancak güvenilir sektör kaynaklarına göre 2026 yılı itibariyla bellek maliyetlerindeki artış şirketleri bu gibi kararlara zorluyor. Yani Galaxy A27'nin selefinden daha pahalı olmasının nedeni çok yüksek ihtimalle bellek maliyetlerindeki artış gibi görünüyor.

Galaxy A27'nin Türkiye Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Bilindiği üzere Samsung ülkemizde genellikle yerel fiyatlandırma politikası uyguluyor. Bu nedenle son sızdırılan Avrupa fiyatları tam olarak Türkiye için geçerli olmayabilir. Ancak yine de bu sızdırılan fiyatlara ülkemizde uygulanan vergileri eklediğimizde sırasıyla 37.853 TL ve 47.615 TL'ye karşılık geldiğini belirtelim.

Ancak yukarıda da belirttiğimiz gibi yerel fiyatlandırma politikası nedeniyle telefon ülkemizde bu fiyatlardan satışa çıkmayabilir. Örneğin Galaxy A26'nın 8 GB RAM ve 256 GB depolamalı en üst sürümü markanın resmi web sitesinde 21.499 TL gibi bir fiyatla satılıyor. Hatta çeşitli e-ticaret sitelerinde ürünü çok daha ucuza bulabiliyorsunuz. Yani iki model arasında böylesine devasa farkların olması pek de söz konusu değil.

Galaxy A27 Ne Zaman Tanıtılacak?

Henüz Galaxy A27'nin tanıtımıyla ilgili resmi bir açıklama yok. Ancak kaynaklar cihazın bu ay veya en geç temmuz ayında kullanıcıların beğenisine sunulacağını iddia ediyor. Hatırlanacağı üzere Galaxy A26 mart ayında tanıtılmıştı. Yani yeni model biraz daha geç gelecek diyebiliriz.

Galaxy A27 Özellikleri Neler Olacak?

Ekran boyutu: 6,7 inç

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 6 Gen 3 (4 nm)

Arka kamera: 50 MP ana + 8 MP ultra geniş açı + 2 MP makro

Ön kamera: 12 MP

Ön kamera video: 4K 30 FPS

Arka kamera video: 4K 30 FPS

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 45W hızlı şarj

Editörün Yorumu

Samsung'un Galaxy A27'yi zamlı bir şekilde piyasaya süreceği bilgisi beni çok fazla şaşırtmadı. Zira bileşen maliyetlerindeki artış nedeniyle şirketler bu gibi kararlar almak zorunda kalabiliyorlar. Ancak yazıda da belirttiğim üzere Avrupa fiyatlarındaki bu artış Türkiye'de yerel fiyatlandırma uygulandığından çok fazla hissedilmeyebilir.