Elon Musk, Apple'a Saldırdı: Sizi Dava Edeceğim

Teknoloji dünyasının en önemli isimlerinden Elon Musk, teknoloji devi Apple'ın uygulama mağazası App Store'da manipülasyon taktikleri uyguladığını, bu taktiklerle yapay zekâ şirketi xAI'ın en büyük rakibi OpenAI'ı kayırdığını iddia etti. Musk'ın bu kadar öfkelenmesine sebep olan detay ise OpenAI ve Apple'ın ortaklığıydı. Apple, Siri'nin ChatGPT ile entegre edilmesi hususundaki iş birliğine sürekli olarak dikkat çekiyordu.

ChatGPT Bir Senedir App Store'da Lider Konumunda

Elon Musk'ın yapay zekâ şirketi xAI tarafından geliştirilen Grok botu, yakın zamanda 4. modelini aldı. Grok 4, daha gelişmiş özelliklerle kullanıcılara ücretsiz olarak sunuldu. Bu değişikliklerle birlikte Grok, App Store'daki genel sıralamada beşinci sıraya, verimlilik kategorisinde ise ikinci sıraya yükseldi. Yine de ChatGPT'nin bir yıldır sarsılmaz liderliğini elinden alamadı. Duruma içerleyen Elon Musk, teknoloji devi Apple'ı taraf tutmakla suçladı.

Musk aslında OpenAI'ın kurucu ortaklarından biriydi. OpenAI, Sam Altman'ın liderliğinde kâr amacı güden bir yapıya geçiş yaptıktan sonra Musk'ın menziline girdi. Sonralarda Apple Intelligence adıyla tanıtılan yeni yapay zekâ özellikleriyle özdeşleşen ChatGPT'nin hızla yükselmesi, bardağı taşıran son damlaydı. Elon Musk daha önce de şirkete dava açmıştı. Bir nevi OpenAI'a olan hıncını Apple'dan çıkarıyor.

Grok Uygulaması App Store'da 5. Sırada

Şimdiki veriler, X'in dünyadaki 1 numaralı haber uygulaması olduğunu gösteriyor. Grok ise tüm uygulamalar arasında 5. sırada yer alıyor. Elon Musk, tüm istatistiklere rağmen Grok'un önerilen kategorilere dahil edilmemesine tepki gösterdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Apple, OpenAI dışında herhangi bir yapay zeka şirketinin App Store'da 1 numaraya ulaşmasını imkansız kılan bir şekilde hareket ediyor, ki bu açık bir antitröst ihlalidir. xAI derhal hukuki süreç başlatacaktır.

Tüm suçlamalara karşılık Apple'dan herhangi bir açıklama gelmedi. Dahası, OpenAI da iddialara karşı kayıtsız kaldı. Musk şimdilik gerçek anlamda bir aksiyon almadı ama yakın zamanda harekete geçmesi bekleniyor.