iQOO'dan Dev Bataryalı Telefon Geliyor! Çok Güçlü İşlemciye Sahip

iQOO, Neo 11 Pro+ isimli yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Bir sızıntı ile birlikte Neo 11 Pro+'ın özellikleri ortaya çıktı. Paylaşılan bilgilere göre telefonda MediaTek tarafından geliştirilen çok güçlü bir Dimensity işlemcisi bulunacak. Cihaz ayrıca yüksek yenileme hızı ve dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

iQOO Neo 11 Pro+'ın Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

Ekran Çözünürlüğü: 2K

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

Ekran Teknolojisi: OLED

İşlemci: Dimensity 9500

Batarya Kapasitesi: 8.000 mAh üzeri

Parmak İzi Sensörü: 3D ultrasonik

iQOO Neo 11 Pro+'ın İşlemcisi Nasıl Olacak?

iQOO'nun yeni telefonunda Dimensity 9500 bulunacak. MediaTek tarafından 3 nm üretim süreciyle geliştirilen işlemcide 4.1 GHz hızında çalışan bir adet çekirdek, 3.5 GHz hızında çalışan üç adet çekirdek ve 2.7 GHz hızında çalışan dört adet çekirdek mevcut. Bu işlemci PUBG Mobile, Asphalt Legends ve Call of Duty Mobile'ı 120 FPS'te, CarX Street ve Genshin Impact'ı ise 60 FPS'te çalıştırabilyor.

Dimensity 9500 daha önce OPPO Find X9 Pro, Honor Magic 8 Pro Air, vivo X300 Pro ve vivo X300 dahil olmak üzere pek çok telefonda kullanılmıştı. iQOO Neo 10'da ise Snapdragon 8s Gen 4 işlemcisi tercih edilmişti. Qualcomm tarafından geliştirilen bu işlemcinin de çoğu oyunu sorunsuz şekilde çalıştırabildiğini belirtelim.

iQOO Neo 11 Pro+'ın Ekran Özellikleri Neler Olacak?

Neo 11 Pro+, 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Akıllı telefon, OLED ekran üzerinde 2K çözünürlük ve 165Hz yenileme hızı sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde çok akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Telefonda ayrıca 3D ultrasonik parmak izi sensörü yer alacak. Ekran altına entegre edilecek bu sensör, kullanıcıların cihazlarını çok daha güvenli bir şekilde kilitleyip açmalarını sağlayacak.

Karşılaştırma yapmak gerekirse iQOO Neo 10'da 6,78 inç ekran boyutu, 1260 x 2800 piksel çözünürlük, AMOLED ekran, 144Hz yenileme hızı ve 4.400 nit maksimum parlaklık tercih edilmişti. Bu bilgi göz önünde bulundurulduğunda iQOO'nun yeni telefonunda 4.400 nit veya üzeri bir parlaklık görebiliriz.

iQOO Neo 11 Pro+'ın Bataryası Kaç mAh Olacak?

Android 16 tabanlı OriginOS 6 ile birlikte gelmesi beklenen telefon, 8.000 mAh üzeri bir batarya kapasitesine sahip olacak. Dev batarya sayesinde uzun pil ömrü elde edilecek. Neo 10'da 7.600 mAh batarya kapasitesi ve 120W hızlı şarj desteği mevcut. Buna göre yeni telefonda 120W şarj hızı yer alabilir.

iQOO Neo 11 Pro+ Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Neo 11 Pro+'ın 2026 yılının mayıs veya haziran ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla beraber telefonun tüm özellikleri, fiyatı, tasarımı ve renk seçenekleri belli olacak. Dev batarya ve yüksek şarj hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan Neo 10, geçtiğimiz yılın mayıs ayında tanıtılmıştı.

iQOO Neo 11 Pro+ Türkiye'de Satılacak mı?

iQOO Neo 11 Pro+'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO'nun akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda Neo 11 Pro+'ın de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

iQOO Neo 11 Pro+'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Neo 10 için 340 dolar (15 bin TL) başlangıç fiyat etiketi belirlenmişti. Neo 11 Pro+'ın Neo 10'dan daha güçlü donanıma sahip olacağı göz önünde bulundurulduğunda yeni telefon 370 dolar (16 bin 411 TL) fiyat etiketiyle satışa sunulabilir. Eğer telefon Türkiye'ye gelirse tahmini vergili fiyatı 33 bin TL civarı olabilir. Konuya dair resmî açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satılabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda iQOO Neo 11 Pro+'ın kendi segmentinde en iddialı modellerden biri olacağını düşünüyorum. Telefonda oyun oynamayı seven biri olarak Neo 11 Pro+'ın işlemcisi dikkatimi çekti çünkü Dimensity 9500, yüksek grafik kalitesine sahip mobil oyunları bile sorunsuz çalıştırabiliyor.

Benim için telefonda işlemcinin yanı sıra batarya kapasitesi de çok önemli. iQOO'nun yeni telefonu, 8.000 mAh'den daha yüksek bir batarya kapasitesi ile uzun pil ömrü sunacak. Böylece kullanıcılar telefonu sık sık şarj etmek zorunda kalmayacak. Bu da seyahatlerde powerbank ihtiyacını ortadan kaldıracak. Bu arada OLED ekran kullanıcısı olarak bu ekran teknolojisinin film izlemeyi ve oyun oynamayı çok keyifli hâle getirdiğini de söyleyebilirim.