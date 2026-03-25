165Hz OLED Ekranlı Android Telefon Yolda! 90W Hızlı Şarja Sahip

iQOO, Z11 isimli yeni bir akıllı telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Weibo isimli sosyal medya platformu üzerinden paylaşılan bir görsel ile birlikte Z11'in ekran özellikleri belli oldu. Telefon, yüksek yenileme hızı ve yüksek parlaklık dahil olmak üzere birçok özelliğiyle dikkatleri üzerinde toplayacak. Cihazda ayrıca Mediatek'in güçlü bir Dimensity işlemcisi de bulunacak.

iQOO Z11'in Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 6,83 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Yenileme Hızı: 165Hz

Ekran Parlaklığı: 2.000 nit

Ekran Çözünürlüğü: 1.5K

Batarya: 9.020 mAh

Hızlı Şarj: 90W

İşlemci: Dimensity 8500

RAM: 16 GB'a kadar

Depolama: 512 GB'a kadar

iQOO Z11'in Ekran Özellikleri Nasıl Olacak?

iQOO'nun yeni telefonu, 6,83 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. Cihaz, OLED ekranda 1.5K çözünürlük, 165Hz yenileme hızı ve 2.000 nit maksimum parlaklık sunacak. Yüksek yenileme hızı sayesinde akıcı bir ekran deneyimi elde edilecek. Yüksek parlaklık ise dışarıda güneş ışığı altında bile ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor.

Elektronik cihazların yaydığı mavi ışığa uzun süre boyunca maruz kalındığında göz yorgunluğu ve uyku düzeninin bozulması gibi sağlık problemleri yaşanabiliyor. iQOO Z11 SGS sertifikasına sahip. Bu da telefonun mavi ışığı minimum düzeyde tutacağı anlamına geliyor.

Bu arada serinin bir önceki modeli olan iQOO Z10'da 6,77 inç ekran boyutu, AMOLED ekran, 1080 x 2392 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 5000 nit maksimum parlaklık yer alıyor. İki telefon arasında en önemli fark ekran teknolojisi olacak. OLED, siyahların tam siyah olarak görülebilmesini sağlıyor. Bir de renk tonları çok daha canlı görülüyor.

iQOO Z11'in Bataryası Kaç mAh Olacak?

iQOO Z11'de 9.020 mAh batarya kapasitesi bulunacak. Telefon, yüksek batarya kapasitesi sayesinde çok uzun bir pil ömrü sunacak. Cihaz ayrıca 90W hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Karşılaştırma yapmak gerekirse Z10'da 7.300 mah batarya kapasitesi ve 90W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni telefonun batarya tarafında önemli bir artış olacak.

iQOO Z11'in İşlemcisi Nasıl Olacak?

Telefonda MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Dimensity 8500 işlemcisi bulunacak. İşlemcide 3.4 GHz hızında çalışan bir çekirdek, 3.2 GHz hızında çalışan üç çekirdek ve 2.2 GHz hızında çalışan dört çekirdek yer alıyor. Bu işlemci, Genshin Impact'i ise 59 FPS'te, Mobile Legends: Bang Bang'i ise 120 FPS'te çalıştırabiliyor.

Söz konusu işlemci ayrıca Asphalt Legends ve PUBG Mobile dahil olmak üzere çoğu oyun da sorunsuz oynanabiliyor. Z10'da 4 nm üretim süreciyle geliştirilen Snapdragon 7s Gen 3 bulunuyor. Qualcomm tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli bu işlemcinin de çoğu mobil oyun için yeterli bir performans sunduğunu belirtelim.

iQOO Z11 Ne Zaman Tanıtılacak?

iQOO Z11, 26 Mart 2026 tarihinde tanıtılacak. Tanıtımla beraber akıllı telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. Telefonda Beyaz, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneği yer alacak. Dev batarya dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan iQOO Z10, geçtiğimiz yılın nisan ayında tanıtılmıştı.

iQOO Z11 Türkiye'de Satılacak mı?

Android 16 tabanlı OriginOS 6'ya sahip iQOO Z11'in Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda iQOO'nun akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda iQOO Z11'in de Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirtelim.

iQOO Z11'in Fiyatı Ne Kadar Olacak?

iQOO Z11'in yaklaşık 290 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulması bekleniyor. Bu da güncel kur ile birlikte 12 bin 863 TL'ye denk geliyor. Eğer iQOO Z11 Türkiye'ye gelirse tahmini vergili fiyatı 26 bin TL civarında olabilir. Konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu sebepten dolayı telefonun farklı fiyat ile satılabileceğinin altını çizelim.

Editörün Yorumu

iQOO Z11'in hem işlemci hem batarya hem de ekran konusunda oldukça iddialı olacağını düşünüyorum. Telefonun 165Hz yenileme hızı, menüler arasında gezinirken ve oyun oynarken çok akıcı bir ekran deneyimi sağlayacağını belirteyim. 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçiş yaptığımda bu farkı belirgin şekilde hissetmiştim.

OLED ekran kullanan biri olarak bu ekran teknolojisinde hem oyun oynamanın hem de film izlemenin çok keyifli olduğunu söyleyebilirim. Siyahların tam siyah olarak görünmesi ve renklerin çok canlı olması, deneyimi bambaşka bir boyuta taşıyor. Benim için ayrıca batarya kapasitesi de oldukça önemli. Z11, 9.020 mAh batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunarak sık sık şarj etme ihtiyacını ortadan kaldıracak.