Kia EV2, Fiyatın Düşük Tutulması İçin Önemli Eksikle Geliyor

Kia EV2, bu yılın başlarında tanıtıldı. Uzun menzil değeri, konfor odaklı tasarım ve çok daha fazlası ile özellikle günlük kullanıma uygun olarak geliştirilen otomobil için Avrupa'da siparişler alınmaya başlandı. Aracın fiyatını düşük tutmak için ekstra çaba sarf eden marka, beklenmedik bir değişikliğe gitti.

Kia EV2'nin Fiyatı Ne Kadar?

Kia EV2'nin fiyatı, 26 bin 600 eurodan (1 milyon 370 bin 318 TL) başlıyor. Euro bazlı olarak değerlendirildiğinde oldukça uygun fiyatlı görünüyor fakat en düşük sürüm, bazıları için çok kritik öneme sahip olan koltuk sayısını azaltıyor. Bu sürüm, Light olarak adlandırılıyor. Daha düşük menzilin yanı sıra dört koltuklu olarak satılıyor. Aracın özellikle ailelere hitap ettiğini göz önünde bulundurursak bunun ciddi bir dezavantaj olduğu söylenebilir.

Light'ın hemen üzerinde yer alan Air sürümünün fiyatı 28 bin 990 eurodan (1 milyon 493 bin 118 TL) başlıyor. EV2 modeli ayrıca Earth ve GT-Line seçenekleriyle de satılacak. Earth için 31.290 eurodan (1 milyon 613 bin 245 TL) başlayıp 31 bin 590 euroya (1 milyon 628 bin 712 TL) kadar çıkıyor. GT-Line'ın başlangıç fiyatı ise 36 bin 890 euro (1 milyon 901 bin 969 TL) olarak belirlendi.

Kia EV2 Türkiye'de Ne Kadar Fiyata Satılacak?

Kia Genel Müdürü Ağyel'in Şubat ayında katıldığı bir programda yapılan açıklamaya göre Kia EV2'nin Türkiye'de 1 milyon 800 bin TL civarında başlangıç fiyatı ile satılması planlanıyor. Aracın ne çok ucuz ne de çok pahalı olacağı bir fiyat aralığı belirlenmek isteniyor. Nihai fiyatın beklentileri karşılayıp karşılamayacağını ise ilerleyen aylarda göreceğiz.

Kia EV2, Türkiye'ye Ne Zaman Gelecek?

Kia EV2'nin Türkiye'deki satışlarına Mayıs ayının sonunda ya da Mayıs ayının başlarında başlanması planlanıyor. Yeni otomobil, Slovakya'da üretiliyor. Bu sayede Türkiye'ye ulaşması da daha az zaman alacak. Ağyel'in açıklamaları, adet konusu ile ilgili herhangi bir sorun olmayacağına işaret etmişti. Yani EV2 modeli herkes tarafından erişilebilir olacak.

Kia EV2'nin Özellikleri Neler?

Kia EV2'nin en düşük sürümü Light, 42,2 kWh batarya kapasitesi ve 146 beygir gücü üreten tek bir elektrik motoru ile geliyor. Bu model, 317 kilometre menzil sunuyor. Uzun yolculuklar yapmak isteyenler için ideal olmayabilir fakat çocuklarını okula bırakmak, işe gitmek gibi günlük kullanımlar için ideal. Tabii, bu versiyon dört koltuk içeriyor. Yani kalabalık aileler için çok uygun bir seçenek gibi görünmüyor.

Air sürümü, beş koltukla birlikte geliyor. Light ile aynı motor ve bataryayı paylaşıyor. Buna ek olarak menzil değerini 453 kilometreye çıkaran daha büyük batarya (61 kWh) ve 135 beygirlik motorla da sunuluyor. Öte yandan 42,2 kWh batarya kapasitesi ile 146 beygir motor içeren, dört ve beş koltuk seçenekleri ile gelen Earth donanımı da mevcut. Bunun yanı sıra 61 kWh batarya kapasitesi sunan GT-Line donanımı da bulunuyor.

Editörün Yorumu

Kia EV2'nin dört koltuklu seçeneğinin küçük aileler için yeterli olacağı kanaatindeyim ama büyük aileler için konfordan uzak deneyime neden olabilir. Fiyat konusuna gelecek olursak, Kia EV2'nin Türkiye için üzerinde durulan fiyat aralığını çoğu kişi gibi ben de yüksek buluyorum. Avrupa için uygun sayılabilir ancak Türkiye'de "kapış kapış gidecek" bir model olacağını düşünmüyorum.