Amiral Gemilerini Şahlandıracak Snapdragon 8 Elite Gen 6 Ortaya Çıktı

Qualcomm'un amiral gemisi telefonlara güç verecek Snapdragon 8 Elite Gen 6 işlemcisiyle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Bu yılın eylül ayında tanıtılması beklenen yonga seti, selefi gibi üst seviye bir performans sunacak. İşte merak edilen detaylar!

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Özellikleri Neler Olacak?

Üretim süreci : 2nm (TSMC)

: 2nm (TSMC) CPU mimarisi : 2 + 3 + 3

: 2 + 3 + 3 GPU : Adreno 845

: Adreno 845 GMEM : 12MB

: 12MB RAM desteği : LPDDR5X (4×16)

: LPDDR5X (4×16) LLC cache: 6MB

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 CPU Özellikleri Neler Olacak?

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6, selefinin 3nm üretim sürecine kıyasla 2nm mimariyle geliştirilecek. Bu sayede donanım daha yüksek performans sunarken aynı zamanda daha düşük güç tüketimi gibi önemli avantajlar sağlayacak.

İşlemcide 2+3+3 şeklinde bir çekirdek mimarisi kullanılacak. Burada dikkat çeken önemli bir detay bulunuyor. Bilindiği gibi Snapdragon 8 Elite Gen 5'te 2+6 çekirdek yapısı tercih edilmişti. Yani işlemci iki adet prime çekirdeğin yanı sıra altı adet performans çekirdeğine sahipti.

Bu durum kağıt üzerinde donanımın oldukça güçlü olduğunu gösterse de boşta ya da hafif kullanım senaryolarında gereksiz güç tüketimi ve ısınma gibi sorunlara yol açabiliyordu. Yeni modelde ise iki adet prime, üç adet performans ve üç adet verimlilik çekirdeğinden oluşan yapı sayesinde selefine kıyasla daha düşük ısınma ve daha verimli bir güç tüketimi hedefleniyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 GPU Özellikleri Neler Olacak?

İşlemcide Adreno 845 grafik birimi mevcut olacak. Bu yeni grafik biriminin 12 MB GMEM (grafik belleği) kapasitesiyle geleceği belirtiliyor. GMEM teknolojisini grafik işlemcinin verilere çok daha hızlı erişebilmesini sağlayan ve doğrudan yonga üzerine entegre edilmiş yüksek hızlı bir önbellek olarak tanımlayabiliriz.

Küçük bir kıyaslama yaparsak, bir önceki nesilde Adreno 840 grafik biriminde 18 MB'lık bir bellek alanı kullanılmıştı. Kağıt üzerinde bellek miktarında bir azalma görülse de, bu durumun doğrudan bir performans kaybı anlamına gelmediğini belirtelim. Zira yeni mimari iyileştirmeler ve artan işlem verimliliği sayesinde Adreno 845'in bu farkı kapatması bekleniyor.

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Oyun Performansı Nasıl Olacak?

Şu an için Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 ile ilgili detaylar sınırlı olsa da oyun performansı gibi konularda selefini göz önüne alabiliriz. Bu kapsamda Snapdragon 8 Elite Gen 5 yongası yapılan testlerde Genshin Impact’te ortalama 60 FPS, Fortnite’ta ise 80–90 FPS aralığında bir performans elde edebiliyor. Yeni modelde bundan daha iyi oyun performanslarının olması muhtemel görünüyor.

Editörün Yorumu

Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 yonga setinin 2nm fabrikasyon süreciyle üretilecek olması en dikkat çeken detay diyebiliriz. Bununla birlikte yonga setinin verimliliğe önem veren bir çekirdek mimarisini benimsemesinin de bir önceki modelde yaşanan ısınma gibi sorunların önüne geçebileceğini düşünüyorum. Ancak şahsi düşüncem birkaç kritik detay dışında performans tarafında devasa artışların olmayacağı yönünde.