Elon Musk, Bitcoin'in Yaşadığı Düşüşün Çözümünü Açıkladı

Elon Musk, Bitcoin hakkındaki olumsuz düşüncelerinin yıkılabilmesi için karşılanmasını istediği şartı Twitter hesabı üzerinden paylaşmış olduğu bir tweetle açıkladı. Musk, söz konusu kripto para biriminin itibarının ancak yenilebilir enerji kullanmaya başlaması durumunda düzelebileceğini ileri sürdü.

Elon Musk, Bitcoin'in Düzelmesi İçin Ne Gerektiğini Söyledi

Elon Musk, perşembe günü yapmış olduğu açıklamada dünyanın en popüler kripto para birimlerinden biri olan Bitcoin'in çevreye olan etkisine ilişkin endişelerin ortadan kalkması için ne yapılması gerektiğini açıkladı.

Dünyanın en zengin iş insanlarından biri olarak bilinen Musk, Ark Invest'ın araştırma müdürü Brett Winton'un yenilenebilir enerjinin benimsenmesini teşvik ettiği bir tweete yanıt verirken Bitcoin madenciliğinin çevreye olan etkisine değinmeden durmadı ve düşüşe geçen Bitcoin'in tekrardan nasıl yükseleceğini kendi tavsiyelerini içeren bir çözüm yolunu vurgulayarak anlattı.

Musk, Yatırım şirketinin araştırma müdürünün Bitcoin madenciliğinin fosil yakıt tüketiminden daha çevre dostu bir teknoloji kullanılmasının gerekliliğine dikkat çektiği tweete verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı:

"Bunun zaman içerisinde yapılabileceğinde hemfikirim ancak son zamanlarda aşırı enerji kullanımında meydana gelen artış yenilenebilir enerjilerle bu kadar hızlı gerçekleştirilemezdi."

Musk ayrıca Bitcoin madenciliği ile kullanılan enerjinin orta büyüklükte ülkelerin kullandığı enerji limitinin dahi üstüne çıktığını belirtti.

Cambridge Üniversitesinin araştırmasına göre Bitcoin senede yaklaşık 121 TWh (terawatt saat) kullanıyor. Bu enerji kullanımını kıyaslayacak olursak bankacılıkta 263,72 TWh tüketilirken altın madenciliğinde 240,61 TWh tüketiliyor. Bu diğer iki alan Bitcoin madenciliğinden iki kat daha fazla enerji kullanıyor.

Musk, kripto para madenciliğinde kullanılması gereken ideal enerji limitini soran bir sosyal medya kullanıcısına verdiği yanıtta ideal oranın 0,1 kWh olması gerektiğini söyledi.

Bitcoin, son günlerde yaşadığı büyük kaybın ardından 40.000 doların üzerine çıkarak biraz toparlandı ancak cuma günü yaşanan %2 düşüşle yeniden 39.650 dolara düştü. 22 Mayıs Cumartesi günü itibarıyla 36.966 dolar olan Bitcoin'in durumu göz önünde bulundurulduğunda düşüşün önümüzdeki günlerde de devam etmesi muhtemel görünüyor.

Tesla CEO'su Elon Musk, çarşamba günü yayımladığı bir tweette Tesla'nın çok fazla fosil yakıt tüketmesinden ötürü Tesla'nın artık Bitcoin'i ödeme yöntemi olarak kabul etmeyi bıraktığını söylemişti.