Elon Musk'tan Kripto Para Yatırımcılarını Sevindiren Açıklama

Elon Musk'tan Bitcoin Madencilik Konseyi atılımı. Son dönemde yaptığı açıklamalarla kripto borsasından büyük bir düşüşe yol açan Tesla CEO'su, Kuzey Amerikalı Bitcoin madencileriyle görüştüğünü ve yenilenebilir enerji için çalışacaklarını söyledi.

SpaceX ve Tesla CEO'su Elon Musk, kripto para madeni endüstrinin enerji kullanımına ilişkin endişeleri tartışmak için önde gelen Kuzey Amerikalı Bitcoin madencilerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Bu buluşma, Musk'ın CEO olarak görev yaptığı Tesla'nın Bitcoin ödemelerini askıya almasından birkaç hafta sonra gerçekleşti.

Tesla, yatırımını "çeşitlendirmek ve maksimize etmek" için bu yılın başlarında 1.5 milyar dolar değerinde Bitcoin satın aldı. Kısa bir süre sonra Mart ayında elektrikli araçları için kripto para ödemelerini kabul etmeye başlamıştı.

Ancak otomobil üreticisi, "Bitcoin madenciliği ve işlemleri için fosil yakıtların, özellikle de en kötü emisyona sahip olan kömürün, hızla artan kullanımından endişe duyduğunu" söyleyerek kripto borsasında büyük bir düşüş yarattı.

Musk'ın paylaştığı son tweet'e göre Bitcoin madencileri, enerji kullanımlarını yayınlamayı taahhüt ettiler ve dünyanın dört bir yanındaki madencilerden de bunu yapmalarını isteyecekler.

Musk açıklamasında, "Kuzey Amerikalı Bitcoin madencileriyle görüştüm. Mevcut ve planlanan yenilenebilir kullanımı yayınlamayı ve (diğer) madencilerden bunu istemeyi taahhüt ettiler. Potansiyel olarak umut verici" dedi.

Spoke with North American Bitcoin miners. They committed to publish current & planned renewable usage & to ask miners WW to do so. Potentially promising.

Michael Saylor (Forbes'e göre Bitcoin'in en büyük kurumsal sahibi), toplantıya ev sahipliği yaptığını ve katılımcıların Bitcoin Madencilik Konseyi'ni kurmayı kabul ettiğini Twitter'dan açıkladı. Grup, enerji kullanım şeffaflığını standartlaştırmayı ve teşvik etmeyi, endüstri çapında hedefler koymayı ve dünya çapında sürdürülebilirlik girişimlerini hızlandırmayı hedefliyor.

Toplantıya katılan şirketler arasında Argo Blockchain, Blockcap, Core Scientific, Galaxy Digital, Hive Blockchain, Hut 8 Mining, Marathon Digital Holdings ve Riot Blockchain yer alıyor.

Yesterday I was pleased to host a meeting between @elonmusk & the leading Bitcoin miners in North America. The miners have agreed to form the Bitcoin Mining Council to promote energy usage transparency & accelerate sustainability initiatives worldwide. https://t.co/EHgLZ9zvDK