Elon Musk Büyük Zararda: Twitter'ın Fiyatı Düşüyor

Geçtiğimiz yılın en büyük satın alımlarından biri Elon Musk tarafından yapılmıştı. 44 milyar dolar karşılığında sosyal medya platformu Twitter'ı satın alan ünlü milyarderin geride bıraktığımız aylarda büyük zarar ettiği ortaya çıktı.

İlk teklif edilen rakamın oldukça yüksek olduğu Elon Musk tarafından daha önce de dile getirilmişti. Ancak mahkemeler sonucunda ünlü milyarder 44 milyar doları ödemek zorunda kaldı. Şu an Twitter bu fiyatın yalnızca üçte biri değerinde!

Elon Musk 29 Milyar Dolar Zararda

Elon Musk'ın satın alımında yaşanan skandallar sırasında Twitter'ın değeri git gide düşmeye başladı. Ünlü milyarderin başa geçmesinin ardından aldığı radikal kararlar ise Twitter'a karşı tepki oluşturdu ve düşüş devam etti. Ayrıca satın alım sonrası fiyatın balon yükselişinin de dengelenmesi, Twitter'ın yalnızca birkaç ay içinde milyarlarca dolar değer kaybetmesine neden oldu.

Satın alımın tamamlanmasının ardından yalnızca 1 aylık süre içerisinde Twitter'ın %56 değer kaybettiği tespit edildi. An itibarıyla yaklaşık 15 milyar dolar değerinde olan Twitter, Elon Musk'ın her geçen gün çok daha fazla para harcadığı dipsiz bir çukura dönüşmüş durumda.

Öte yandan ünlü milyarder, "her şeyin uygulaması" vizyonu için başlangıç noktası olarak görülen Twitter'ın gelecekte oldukça kârlı bir yatırıma dönüşeceğine inanıyor. Sonuç olarak başlangıçta da eleştirilen 44 milyar dolarlık ödemenin Twitter'ın normal fiyatının çok daha üzerinde olduğu ortaya çıktı.