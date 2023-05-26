Twitter'a Yeni Video Özellikleri Geliyor: Video İndirmek Artık Çok Daha Kolay!

Twitter metin odaklı bir sosyal ağ olarak biliniyor olsa da platform son yıllarda sesli sohbet odaları ve daha uzun videolar gibi özelliklerle platformun kullanım odaklarını genişletti. Şirketin kıdemli ürün tasarımcısı Andrea Conway'in de belirttiği üzere Twitter kullanıcıları yakında video ile ilgili çok daha fazla özelliğe kavuşacak.

Conway, kullanıcıların Twitter'ın mobil uygulamasında video izlerken kullanabilecekleri yeni bir menüyü gösteren bir görsel paylaştı. Menüde altyazılar, oynatma hızı ve hatta bir indirme seçeneği gibi özellikler bulunacak. Kullanıcılar ayrıca bir videoyu sosyal ağda kolayca paylaşabilecek ya da raporlayabilecek.

Bu özelliklerden bazıları Twitter'da zaten mevcut ancak bunlara erişmek tam olarak kolay değil. Bu da Twitter'ın TikTok ve hatta YouTube gibi diğer platformlarla rekabet edebilmek için video konusunda daha ciddi olmak istediğini gösteriyor. Conway ayrıca bazı kullanıcılara resim içinde resim desteği ve çözünürlük seçenekleri bekleyebileceklerini söyledi.

Twitter'ın Yeni Video Özellikler Yakında Kullanıma Sunulacak

Bu yeni özelliklerin Twitter'a ne zaman geleceği henüz belli değil ancak baş tasarımcılarından biri tarafından duyurulması er ya da geç geleceğini gösteriyor.

Twitter geçtiğimiz yıl TikTok ve Instagram Reels'a benzer şekilde tam ekran dikey videoları kullanıma sunmuştu. Daha yakın bir zamanda ise platform, Blue abonelerinin Twitter'da iki saate kadar uzunlukta videolar yüklemesine izin vermişti ancak Twitter hâlâ 4K videoları desteklemiyor ki bu da YouTube'a kıyasla büyük bir dezavantaj.

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