Twitter Sevilen Özelliği Kaldırıyor

Elon Musk'ın başa geçmesinden beri Twitter'da neredeyse her gün yeni bir değişiklik yaşanıyor. Twitter bu sefer de videolar hakkında radikal bir karar aldı. Bundan sonra artık Twitter video görüntülenme sayısı görülemeyecek.

Bugün birçok kullanıcı, videolardaki görüntülenme sayısının artık kaldırıldığını fark etti. Yavaş yavaş kaldırılan özellik, hala bazı Android kullanıcıları tarafından görülebiliyor.

Twitter appears to be removing the video view count metric, but Android users still see it in their version of the app



the Ron DeSantis campaign is fudging their view count numbers by more than double the amount https://t.co/aM1SNMVTHt pic.twitter.com/x3nHcoVdxq