Twitter Sevilen Özelliği Kaldırıyor

Elon Musk'ın başa geçmesinden beri Twitter'da neredeyse her gün yeni bir değişiklik yaşanıyor. Twitter bu sefer de videolar hakkında radikal bir karar aldı. Bundan sonra artık Twitter video görüntülenme sayısı görülemeyecek.

Bugün birçok kullanıcı, videolardaki görüntülenme sayısının artık kaldırıldığını fark etti. Yavaş yavaş kaldırılan özellik, hala bazı Android kullanıcıları tarafından görülebiliyor.

Twitter Video Görüntülenmeleri Neden Kaldırıldı?

Twitter appears to be removing the video view count metric, but Android users still see it in their version of the app



the Ron DeSantis campaign is fudging their view count numbers by more than double the amount https://t.co/aM1SNMVTHt pic.twitter.com/x3nHcoVdxq — Matt Binder (@MattBinder) May 25, 2023

Henüz konu hakkında Twitter'dan bir açıklama gelmedi. Ancak birçok iOS kullanıcısı, artık Twitter video görüntülenme sayısı verisini göremediğini belirtiyor. Şu an için Android kullanıcıları için herhangi bir sorun yok gibi görünüyor.

Aslında Twitter'da paylaşımlar hakkında birden fazla istatistik sağlanıyor. Uzun süredir var olan tweet görüntülenme sayısı, yakın zamanda gelen yer işaretlerine ekleme sayısı ve video görüntülenme sayısı bunlardan birkaçı. Video görüntülenme sayısının kaldırılmasıyla birlikte Twitter'ın en az şeffaf olan sosyal medya haline geleceği düşünülüyor.

Çünkü tweet görüntülenme sayısı ile video görüntülenme sayısı, aslında kullanıcıların davranışları ve bir paylaşımın ne kadar kişiye ulaştığı konusunda oldukça farklı sonuçlar veriyor. Örneğin yakın zamanda ABD'de başkan adaylığını açıklayan Ron DeSantis'in paylaşımı, 15 milyon tweet görüntülenmesi aldı. Ancak aslında videoyu açıp gerçekten izleyen kullanıcı sayısı 4 milyondan biraz fazla.

Henüz Twitter'ın bu konuyla ilgili ne yaptığı tam olarak net değil. Ancak yeni özelliklerin ve güncellemelerin ilk önce iOS cihazlarına getirildiği göz önüne alındığında, Twitter'ın video görüntülenme sayısını yakın zamanda tamamen kaldırmak istediğini varsayabiliriz.