Tamam da Niye? Elon Musk CPAC'ta Motorlu Testere Çalıştırdı

"Meme" bir insan olsaydı karşılığı muhtemelen Elon Musk olurdu... bu adam bambaşka. Conservative Political Action Conference (CPAC) etkinliğine katılan ünlü milyarderin attığı her adım uzun zaman boyunca konuşulacak olaylar olarak öne çıktı.

Newsmax sunucusu Rob Schmitt ile yaptığı röportajda Musk, siyasi görüşlerinden teknolojiye, hatta DOGE kripto parasına kadar birçok konuya değindi ama yaptıkları öyle alışılmış dışıydı ki Musk resmen hem güldürdü, hem de düşündürdü.

Bürokrasiyi Ortadan Bölen Testere

Musk, sahneye siyah MAGA şapkası ve 1980'lerden kalma güneş gözlükleriyle çıktı. Yanında ise Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei vardı. Milei, Musk'a bir zincirli testere hediye etti ve bunu "bürokrasiyi kesmek için" sembolik bir jest olarak sundu. Musk, testereyi havaya kaldırarak "TESTEREEEEEĞĞĞ!" diye bağırdı ve sahneyi dolaşmaya başladı.

Konuşmasında özgürlük odaklı ilerleyen milyarder, "Sol, komediyi yasaklamak istiyor. Artık hiçbir şey komik değil. Mizahı serbest bırakın!" diye bağırarak kalabalığı fişekledi. Ayrıca Trump'ın seçim zaferi ve Cumhuriyetçi çoğunluğun ülkeyi kurtardığını savundu.

"Benim Zihnim Bir Fırtına"

Schmitt, Musk'a zihninin nasıl çalıştığını sordu. Musk, "Zihnim bir fırtına" diyerek yanıt verdi. Ayrıca, Amerikan çizgi romanları ve Dungeons & Dragons gibi kültürel etkilerden bahsederek, "Amerika iyi tarafında olmayı önemsiyor. Ben de buna inanıyorum." dedi.

Sıra Biden yönetimini eleştirmeye gelince Elon Musk yıllardır bu anı bekliyormuş gibiydi. Biden yönetiminin göçmen politikalarını sert bir dille eleştirerek "Her yasa dışı göçmen, gelecekte bir Demokrat seçmen olabilir. Bu bir seçmen ithalatı dolandırıcılığıdır." şeklinde konuştu.

Musk'ın halihazırda devam eden Rusya-Ukrayna savaşıyla da ilgili bir yorumu vardı. Cephede yaşamını yitiren herkes için empati kurulması gerektiğini vurgulayan Musk, Trump'ın savaşı dindirmeye çalışmasını pragmatik bir yaklaşım olarak değerlendirdi ve bu savaşın bir yolsuzluk makinesi haline geldiğini savundu.

DOGE Bir Meme Olarak Başladı, Şimdi ise Gerçek

Etkinlikte elbette DOGE konusu da açıldı. Elon Musk bu fırsatı değerlendirdi ve DOGE'ın öncelerde sadece eğlence amaçlı ortaya atılan bir meme, şimdi ise tamamen gerçek olduğunu vurguladı. Son dönemde DOGE'ın 5000 dolarlık çekleri Amerikan vatandaşlarına dağıtması gündemdeydi.

Musk, söz konusu çeklerin vergi mükelleflerine geri döneceğini ve ülkeye zarar veren kuruluşlardan alınan paralarla finanse edileceğini söyledi.

Hükümetin dolandırıcılık ve israf sorunlarına da parmak basıldı.

"Biden yönetimi, yasa dışı göçü teşvik etmek için her türlü parayı harcadı. Hatta FEMA fonlarını New York'taki lüks otellere aktardılar. Washington'da harcamaların boyutu inanılmaz. Biraz özen ve yetkinlikle milyarlarca dolar tasarruf edebilirsiniz." diyen Musk alenen kemer sıkmaya davet etti.