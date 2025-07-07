Teknoloji ve Siyaset Kapışıyor: Trump Sosyal Medyada Sert Konuştu

ABD seçimleri esnasında elindeki tüm imkanları ve ayrıcalıkları Donald Trump'ın kazanmasına yardım etmek için kullanan Elon Musk, kısa süreliğine bu çabalarının ekmeğini yese de son dönemlerde Trump ile ayrı düştü. Sonunda yolları ayrıldı ve o kutsal ittifak bir anda sona erdi. Şimdi ise ABD'deki siyasi dengeleri değiştirecek bir adım atıldı. Elon Musk, "America Party" (Amerika Partisi) adıyla yeni bir siyasi parti kurduğunu duyurdu.

ABD'de şu an iki parti var: Cumhuriyetçi Parti ve Demokrat Parti. Trump, Musk'ın parti kurduğu haberini aldıktan sonra sosyal medyada patlamalı bir söylemde bulundu ve Musk ile dalga geçti.

"Elon Musk İyice Raydan Çıktı"

Musk partiyi kurduktan sonra X'te bir paylaşım yapmış, ABD'deki sistemi "tek partiliymiş gibi davranan iki başlı canavar" şeklinde tasvir etmişti. Kurduğu yeni partinin ise tüm bunlara çözüm olacağını savunmuştu. Truth Social üzerinden paylaşım yapan Donald Trump, Elon Musk'ın partisini ciddiye almadığını gösterdi:

Elon Musk artık iyice raydan çıktı. Parti kurma girişimi kafa karıştırmaktan başka bir işe yaramaz. Tarihte üçüncü partiler hiçbir zaman galip gelememiştir. Şu an iki partili sistemimiz var ve gayet iyi çalışıyor.

Siyasette Antik Yunan Hamlesi Kullanılacak

Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, şimdilik bu kışkırtmalarla ilgilenmiyormuş gibi duruyor. Zaten kendisi Güney Afrika doğumlu olduğu için Amerikan Anayasaları gereği başkanlık yapması mümkün değil, hatta aday bile olamıyor. Ama yine de etkili olacağını düşünüyor; zira kullandığı sistem eski Yunan zamanlarından kalma.

Strateji, Tebalı general Epaminondas'ın Spartalıları Leuctra Savaşı'nda yendiği güç odaklı taktiğine dayanıyor ve 2-3 Senato koltuğu ile en az fazla 10 Temsilciler Meclisi Bölgesi üzerinde odaklanmayı kapsıyor. Elon Musk bu sistemle yasama süreçlerinin düzelebileceğine inanıyor. Milyarderin iddiasına göre kurduğu düzen daha şimdiden zengin insanları etkilemiş.

Trump ve Musk Neden Kavga Etti?

İkili arasındaki ilk kırılma " One Big Beautiful Bill Act " projesinde oldu. Bu proje, Trump'ın 4 Temmuz'da yürürlüğe koyduğu bütçe uzlaştırma yasasını kapsıyordu. Elon Musk, bunun iyi bir fikir olmadığını söyledi ve mevcut gücünü kaybetmeye başladı. Önce Hükümet Verimliliği Bakanlığı (DOGE) görevini kaybetti, ardından ayrıcalıklarını. Trump'ın elektrikli araç teşviklerini kaldıracağını söylemesi de bardağı taşıran son damla oldu.

Musk seçim zamanı X platformunu bile kullanarak Trump yanlısı reklamlar göstermiş, büyük törenlerde yanında olmuştu. Şimdi ise teknoloji ve siyaset karşı karşıya geliyor. Uzmanlar, bu tarz bir kavganın piyasaları etkileyeceğini düşünüyor ama hangi çapta bir değişim olacağını kestirmek mümkün görünmüyor.