Edits'in Yeni Özelliği Yolda! Instagram'da Beğeni Rekoru Kırdıracak

Meta, geçen yılın başında Edits isimli yeni bir uygulama duyurdu. Instagram'ın çatısı altında kullanıma açılan bu uygulama, küresel çapta 2020 yılında yayınlanan CapCut'a rakip olarak geliştirildi. Daha önce kullananların da tahmin edebileceği üzere video düzenlemeye odaklanıyor. Şu an sahip olduğu özellikler sınırlı olsa da her geçen gün önemli özelliklerle güncelleniyor.

Şirketin yakında geleceğini açıkladığı özellikler, Instagram'da içerik üreten herkesin etkileşim oranını artırma potansiyeli taşıyor. Doğru kullanılması hâlinde şu an ulaşılan beğeni sayısı çok yüksek ihtimalle ikiye katlanabilir. Böylece içerik oluşturucuları da daha geniş bir kitleye ulaşıp sosyal medyada öne çıkan isimlerden biri hâline gelebilir.

Edits'e Hangi Özellikler Gelecek?

Instagram, Edits uygulaması için yapay zeka asistanı sunmaya hazırlanıyor. İçerik üreticileri, videoda kalma süresi ve izlenme sayısı da dahil olmak üzere çok sayıda veriyi analiz ederek neyin nasıl işe yaradığını öğrenme imkânına sahip olacak. Yani geçmişte denediğiniz ve başarılı olan ancak sizin fark etmediğiniz detayları yakalamanıza yardımcı olacak.

Asistan ayrıca trend seslerle içerik üretmeyi önerecek. Öte yandan yeni fikir bulamayanlara da büyük katkısı dokunacak. Beyin fırtınası yapmaya yardımcı olacak bu asistan sayesinde yeni video fikirleri bulmak son derece kolay bir hâl alacak. Bu arada Meta, Edits uygulamasının mobil cihazların yanı sıra bilgisayarda da çalışacağını belirtti. Masaüstü sürüm sayesinde daha büyük ekranda kurgu yapılabilecek.

Edits İçin Yeni Sunulan Özellikler Neler?

Edits kullanıcılarına sunulan özelliklerin başında beta sekmesi geliyor. Kullanıcılar, bu sekmede henüz geliştirme aşamasında olan özellikleri erkenden deneyebilecek ve özellikle ilgili Meta'ya geri bildirimde bulunabilecek. İçerik üreticileri ayrıca izleyici kitlesinin demografik bilgilerini (yaş, cinsiyet vb.) ve takipçilerin günün hangi saatlerinde aktif olduğunu görebilecek.

Yeni sunulan özellikler arasında YouTube gibi platformlarda A/B testi yapmayı tercih edenlerin de beğeneceği bir özellik bulunuyor. Bir içeriğin farklı versiyonlarını oluşturup yayınlamadan önce hangisinin daha çok etkileşim getireceği de denenebilecek. Böylece içerik paylaşıp geniş kitlede karşılık bulup bulmayacağını şansa bırakmak zorunda kalmayacaksınız. Bu arada ilham kısmından artık trendlere göre hazır şablonlar keşfedilebilecek.

Edits Neden İçerik Üreticileri İçin Öneme Sahip?

Instagram çatısı altında sunulan Edits, içerik üreticilerine sanılandan çok daha büyük avantaj sağlıyor. Meta net bir kullanıcı sayısı paylaşmadı fakat Edits ile yapılan içeriklerin bu uygulama kullanılmadan yapanlara kıyasla yüzde 10 daha fazla kaydedildiğini ve yüzde 2 daha fazla yeniden paylaşıldığını belirtti.

Instagram'da Reels videosu izleyenlerin yarısından fazlası, her gün Edits kullanılarak hazırlanan içeriklere denk geliyor. Hem iOS hem Android tarafında ücretsiz olarak indirilen uygulama, bu sebeplerden dolayı Meta'nın sosyal medya platformunda video içerikler oluşturup yayınlayanlar için büyük önem taşıyor.

Editörün Yorumu

Meta'nın Edits özelinde attığı adımlarla birlikte aslında sadece CapCut ile olan rekabette öne geçmeye çalışmadığını, bununla birlikte ByteDance'in diğer uygulaması TikTok'ta da öne geçmeyi amaçladığını düşünüyorum. Bilindiği üzere bu platformlarda sabit içerik üreticileri bulunmuyor. Ücretsiz hesap oluşturan herkes içerik kütüphanesinin zenginleşmesinde rol oynuyor.

Tabii ki izlenmeyen videolarla dolu bir platform, Meta için pek de kullanışlı olmaz. Rakip platform TikTok, izleyicileri platformda tutarken Instagram da kullanıcılarının başka platforma geçmesini izlemek istemiyor. Edits için sunduğu bu özellikler ise içerik oluşturucularının daha kaliteli ve izlenme süresi yüksek videolar elde etmeye yardımcı olacak. Bu da günün sonuda Instagram'da geçirilen sürenin artmasını sağlayacak. Yani içerik oluşturucularına sunulan bu değerli özellikler aslında bir noktada platformun faydasına olacak.