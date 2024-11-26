Elon Musk’tan Hayli Ağır F-35 Eleştirisi: "Bazı Salaklar Hala F-35 Üretmekle Meşgul"

Dünyanın en gelişmiş savaş uçaklarından biri olarak tanıtılan F-35, Elon Musk tarafından “modası geçmiş” olarak nitelendirildi. Musk’ın bu yorumu, savunma sanayiinde ve havacılık çevrelerinde geniş yankı uyandırdı. Ünlü milyarder, modern savaş teknolojilerinin artık geleneksel jetlerle sınırlı kalmaması gerektiğini belirtti.

Geleneksel Savaş Uçakları Artık Yetersiz, AI ile Desteklenmeli

Elon Musk, savaş uçaklarının geleceğinin yapay zeka ve insansız sistemlerde olduğunu vurgulayarak, F-35 gibi insanlı jetlerin gereksiz bir yatırım olduğunu ifade etti. Musk’a göre, modern savaşlarda insansız hava araçları (İHA’lar) ve yapay zeka tabanlı teknolojiler, F-35 gibi pahalı ve karmaşık sistemleri geride bırakacak.

Musk, bu eleştirisini X (eski Twitter) platformunda yaptığı bir paylaşımda şu sözlerle dile getirdi:

Bazı aptallar hala F-35 yapıyor. Gelecekte savaşları yapay zeka destekli insansız sistemler kazanacak.

Musk, İHA Kullanımını Tasvip Ediyor

Musk’ın önerdiği alternatif, insansız hava araçları (İHA’lar) ve yapay zeka tabanlı savaş sistemleri. Bu teknolojiler, insan pilotların sınırlamalarını ortadan kaldırarak daha hızlı, etkili ve maliyet açısından avantajlı çözümler sunuyor. İHA'lar ülkemizde de yoğun kullanımda.

Uzmanlar, insansız savaş teknolojilerinin gelecekte hava savaşlarında belirleyici bir rol oynayacağını kabul etse bile bazı askeri analistler, insanlı savaş uçaklarının tamamen ortadan kalkmasının mümkün olmadığını düşünüyor.

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