Elon Musk'ın Serveti Dudak Uçuklattı! İlk Trilyoner Olmaya Çok Yakın

Uzun bir süreden beri dünyanın en zengin insanı olma unvanını elinde tutan Elon Musk, kısa bir süre önce servetine servet katarak önemli bir barajı daha aştı. Musk'ın daha önce iptal edilen hisse senedi opsiyonlarının iade edilmesi ile birlikte iş insanının serveti bir anda büyük bir artış gördü.

Elon Musk, 700 Milyar Dolar Barajını Aştı

Mahkeme, Elon Musk'ın daha önce iptal edilen 139 milyar dolar değerindeki Tesla hisse senedi opsiyonlarının geri iade edilmesi yönünde yeni bir karar aldı. Musk'ın net serveti bunun sonucunda 749 milyar dolara ulaştı. Ünlü iş insanı, bu gelişmenin ardından şimdiye kadar 700 milyar dolar barajını aşan ilk kişi oldu.

Musk'ın serveti sadece birkaç gün önce 600 milyar doları geçmişti. Bu da söz konusu artışın bir haftadan kısa bir sürede gerçekleştiği anlamına geliyor. Bu ani yükselişin temelinde Delaware Yüksek Mahkemesi tarafından Tesla yönetim kurulunun 2018 yılında Musk'a sunduğu prim paketinin geçerli sayılması yatıyor.

Bu paket, daha önce alt mahkeme tarafından hissedar haklarını ihlal ettiği ve şeffaf olmadığı gerekçeleri ile iptal edilmişti. Üst mahkeme, iptal kararının uygun bir çözüm yolu olmadığı sonucuna vararak kararın uygulanmasını sağladı. Hukuki sürecin sonuca bağlanmasının ardından Musk'ın elindeki 139 milyar dolar değerindeki hisse senedi opsiyonları resmiyet kazandı.

Bundan 7 yıl önceki anlaşma, Tesla'nın piyasa değerinin ve gelirlerinin belirli seviyeye ulaşması şartına bağlı tutulmuştu. Şirket bu hedeflere ulaştığı için hak edilen opsiyonlar, davanın devam ettiği süre zarfında dondurulmuştu. Mahkemenin aldığı yeni karar ise söz konusu tutarın Musk'ın servetine işlenmesinin önünü açmış oldu.

Musk, geri aldığı opsiyonların yanı sıra şirketin mevcut hisselerinin yüzde 12'sine de sahip durumda. Musk'ın Tesla üzerindeki payı, iade dilen opsiyonlarla birlikte 338 milyar dolara ulaştı. Bu gelişmeler, tek başına dünyanın en zengin isimlerini geride bırakan Musk ile onun arkasından gelen Larry Page arasındaki farkı 500 milyar dolara kadar çıkardı.