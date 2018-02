Elon Musk'ın Alev Silahı Stokları Tükendi

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız haberimizde Elon Musk'ın CEO'su olduğu The Boring Company'nin 'zombi öldürme garantili' alev makinesi çıkardığını paylaşmıştık ve silahın tanıtılmasıyla beraber pek çok ABD'li vatandaş tedirgin olmuştu. Ancak Elon Musk'tan gelen bilgilere göre, alev silahının stokları 100 saat içerisinde tamamen tükendi.

Sadece ABD içerisinde satışa sunulan ve 500 dolarlık fiyat etiketine sahip olan Flamethrowers, 20 binlik stoğunu tüketmeyi başardı. Elon Musk silah hakkında yaptığı açıklamada sıkıcı bir hayatı eğlenceli hale getirmek için silahın alınabileceğini ifade ediyordu. Bu anlamda satış rakamlarına baktığımızda da The Boring Company'nin doğru politika izlediğini görebiliyoruz.

Silahın tekrardan üretime geçip geçmediği hakkında bilgi paylaşmayan şirket, oluşabilecek her ihtimale karşı silahın yanında 30 dolara Boring Co yangın söndürücü de satıyordu. Böylelikle ufak hatalar sonucunda oluşabilecek büyük sorunların önüne geçilmesi hedefleniyordu. Ancak Elon Musk silahın 3 metreden ileriye etkisinin olmadığını ve alevinin can yakmadığını ifade etmişti.

Alev silahının yok sattığını Twitter üzerinden duyuran Elon Musk'ın Boring Company ile sunduğu ilk yan ürün bu değil. Daha önce Boring Company şapkasını satan şirket, sadece 20 dolardan 50 bin adet şapka satmıştı. Yani açıkcası Elon Musk, insanların ne istediğini biliyor gibi gözüküyor.