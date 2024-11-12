ABD Seçimleri Sonrası Elon Musk'ın Uzay Yolculuğu Nasıl Şekillenecek?

Donald Trump yeniden ABD Başkanı olarak seçildi ve seçim sürecinde Elon Musk'ın katkısı büyüktü. Öyle ki ünlü milyardere hükümette bir vazife verileceği konuşuluyor ancak konuya ilişkin somut bir adım atılmış değil. Öte yandan Trump'ın ikinci zaferiyle 2025'te göreve gelmesi durumunda, Ay'a insan gönderme hedeflerinin hız kazanacağını düşünüyor.

Bu hızlanma, özellikle Çin’in 2030’a kadar Ay’a insan gönderme planına karşılık ABD'nin rekabet gücünü koruması için kritik bir hamle. Artemis programı kapsamında planlanan bu yeni hızlanma, NASA’nın gelecekte Ay’da üs kurma ve oradan Mars’a insanlı keşifler düzenleme hedefleri açısından da büyük önem taşıyor.

Elon Musk İçin Yeni Fırsatlar Doğuyor

Trump yönetiminin geri dönüşü, yalnızca NASA’nın Artemis programını etkilemekle kalmayıp, Elon Musk gibi özel sektör devlerine de çeşitli fırsatlar sunabilir. Musk, Trump’ın en zengin destekçileri arasında yer alırken, yeni dönemde kendisi için daha elverişli bir düzenleyici ortam oluşturulması ihtimali oldukça yüksek görünüyor.

Uzmanlara göre, Trump yönetimi Musk'ın altı farklı şirketi için esnek düzenlemeler getirebilir ve böylece SpaceX ve Starlink projelerinde hızla yol kat edilmesine destek olabilir.

New York Times’ın aktardığına göre, Musk, SpaceX’ten bazı çalışanların Trump yönetiminde üst düzey pozisyonlarda görev almalarını önerdi. Bu isimlerin Savunma Bakanlığı gibi kritik kurumlarda pozisyon sahibi olmaları, SpaceX’in hükümetle olan bağlarını daha da güçlendirecektir.

ABD Savunma Bakanlığı halihazırda SpaceX'in en büyük müşterilerinden biri konumunda ve bu bağın güçlenmesi, SpaceX’in projelerinde daha büyük bir özgürlükle diğerlerinin önüne geçmesine zemin hazırlayabilir...

Starship için Süreçler Hızlandırılabilir

Trump yönetiminin Musk’a sağladığı potansiyel avantajlardan biri de Starship gibi büyük projeler için düzenleyici süreçlerin esnetilmesi. Starship, Musk’ın Ay’a ve Mars’a insan ve yük taşıyacak, tamamen yeniden kullanılabilir bir roket olarak geliştirilmekte. Ancak, bu yenilikçi projenin hızla ilerlemesi için düzenleyici onay süreçlerinde çeşitli engeller var.

Örneğin, Federal Havacılık İdaresi (FAA), Starship'in son test uçuşunu "gereksiz çevresel analiz" gerekçesiyle haftalarca ertelemişti. Bu tür düzenlemelerin gevşetilmesi, Starship’in Ay ve Mars yolculukları için daha hızlı bir şekilde hazır hale gelmesini sağlayabilir.

The Planetary Society’nin uzay politikaları başkanı Casey Dreier, yeni bir Trump yönetiminde Starship gibi projeler için hem maddi destek hem de düzenleyici kolaylıklar sağlanmasının "makul bir ihtimal" olduğunu belirtti. Tabii Musk'ın Trump yönetiminde nasıl bir etkisi olacağının kestirmek de epey zor.