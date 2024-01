Elon Musk, İsrail ve Hamas İçin Kritik Bir Açıklama Yaptı!

Elon Musk, Twitter üzerinden Hamas hesabının kapatılmasına dair bir açıklama yaptı. Şirketin hesap kapatma politikalarını savundu.

Gazze'deki son olaylar, Twitter gibi birçok sosyal medya platformunu etkisi altına almış durumda. Hamas hesabının kapatılmasının ardından kullanıcılar, Elon Musk'a çeşitli sorular yöneltti. Musk ise bu durumu "BM muafiyet kuralı" gereği uygulandığını belirtti.

Musk'a göre, Twitter'ın Hamas hesabını askıya almasının nedeni, Hamas'ın bir devlet olarak tanınmamasıydı. Musk, "Bu zor bir karardı. ABD dahil birçok hükümet lideri insanları öldürme çağrısında bulunsa da, bir 'BM muafiyet kuralımız' var.

Eğer bir hükümet BM tarafından tanınıyorsa, hesaplarını askıya almayacağız. Hamas, BM tarafından bir hükümet olarak tanınmadığı için askıya alınmıştır" şeklinde açıklamalarda bulundu.

🚨🇵🇸 Why was Hamas’ X Account BANNED if the ISRAELI TERRORISTS are allowed to keep theirs? @elonmusk pic.twitter.com/jeB9QESdYX