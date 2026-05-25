Star Citizen Bağışları Dudak Uçuklatan Seviyeye Ulaştı! Oyuncuların İlgisi Yoğun

Geliştirilmesi on yıldan fazla bir zamana yayılmış olan Star Citizen, bu süreçte bağış rekoru üzerine bağış rekoru kırmıştı. Ancak bu defa karşımıza önemli bir eşik var. Hayli dikkat çeken bir eşik geride bırakılmış iken, oyuncular aynı zamanda nihai sürümü ne zaman göreceklerini de doğal olarak merak ediyorlar.

Star Citizen Yıllardır Geliştirilmesi ile Dikkat Çekiyor

Geliştirilmesine 2011 yılında başlanmış olan MMO oyunu, 2012 yılındaki topluluk fonlaması ve Kickstarter kampanyasının ardından 2013 yılında duyurulmuştu. Her ne kadar 2014 yılında satışa sunulması planlanmış olsa da, oynanış özelliklerinin sürekli olarak genişletilmesi ile sayısız kez ertelenmişti. 2023 yılının Ekim ayı içerisinde cilalama aşamasına geçildiği söylenen MMO oyunu için, 2025 yılının Mart ayında da tam sürüme geçiş hazırlıklarının tam gaz devam ettiği Cloud Imperium Games kurucusu ve Üst Yöneticisi Chris Roberts tarafından müjdelenmişti.

Star Citizen Bağışları Ne Kadar Oldu?

Bildiğiniz gibi on yıldan fazla bir süredir üzerinde çalışılan MMO oyunu, oyuncu topluluğu tarafından fonlanıyor. Gemi satın alımları ile devam eden bağışların, son olarak 2025 yılının Aralık ayı itibarıyla 930 bin USD'ye yaklaştığını öğrenmiştik. Güncel bilgilere bakılırsa bu rakam 1 milyar USD barajını da geride bıraktı.

Elbette bu rakam, dışarıdan bakıldığında dikkat çeker ve dudak uçuklatır seviyede olsa da işin içine girdiğiniz zaman rengi değişiyor. Bunun en büyük nedeni ise 2014 yılından bu yana geliştirilme aşamasında olmasına rağmen halen tam sürüme ne zaman geçeceğine dair bir tarih bilgisinin verilemiyor olması. Bu yıl içinde 1.0 güncellemesinin yayınlanacağı hedefleniyor, ama yine de bir belirsizlik hakim diyebiliriz.

Projenin başındaki isim olan Chris Roberts, bağışların hayati bir öneme sahip olduğunu ve yatırımcı veya yayıncı modelinin geleneksel yapıda olması durumunda Star Citizen gibi uzun vadede sürekli büyüyen bir proje için uygun olmayabileceğini söylüyor. Malumunuz oyunun, yıllarca gelişen çevrimiçi devasa bir evreni var. Diğer bir deyişle başı ve sonu belli bir durum söz konusu değil.

Bu arada oyunun, Squadron 42 adıyla bir tek oyunculu deneyimi de olacak. Aynı Star Citizen gibi bu oyun da yıl içerisinde oyuncular ile buluşacak. Ne var ki bağış anlamında 1 milyar USD barajının geride bırakılması, hem beklentiler artmaya ve hem de kafalarda soru işaretleri oluşturmaya devam ediyor. Bakalım tam sürüme geçiş ne zaman gerçekleşecek? Gelişmeleri takipte olacağız.

Editörün Yorumu

Oyuncuların halen bağış yapıyor olmaları, projeye olan inançlarının tam olduğunu gösteriyor. Elbette bu durum geliştirici ekip açısından bir baskı nedeni. Ancak görünüşe göre şu an için bir sorun söz konusu değil, ama oyuncular da nihai sürümü ne zaman göreceklerini de merak etmiyor değiller.

Şahsen bu denli büyük bir projenin en nihayetinde bir hayal kırıklığı ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı da büyük bir merak konusu. Oyun tarihinde geliştirilmesi on yıldan fazla bir zamana yayılıp da beklentileri karşılayamayan oyunlar var, ama burada durum farklı. Çünkü, oyuncuların geliştirici stüdyonun kaydettiği aşamayı bizzat görebiliyorlar. Bu da MMO oyunu projesinin gördüğü ilgiyi hak ettiğini gösteriyor.