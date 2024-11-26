Elon Musk’tan İtiraf: X Haber Okumayı Kasten Zorlaştırdığını Kabul Etti

Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, sahibi olduğu X’in (eski Twitter) haber içeriklerini bastırdığını nihayet kabul etti.

Pazar günü teknoloji yatırımcısı ve yazar Paul Graham’in bir paylaşımına cevap veren Musk, X’in algoritmasının link içeren gönderileri önemsizleştirdiğini doğruladı. Musk, “Ana gönderiye bir açıklama yazın ve linki yanıt olarak paylaşın. Bu sadece tembel link paylaşımını önlüyor,” dedi.

Paul Graham ise bu yaklaşımı eleştirdi ve şu şekilde yanıt verdi:

“Eğer yeni bir makale yazıp, linkini tweetliyorsam bu ‘tembel link paylaşımı’ mı? Ama aynı makaleyi duyurup linki yanıta koyduğumda bu daha mı iyi oluyor?”

Musk, Graham’in bu yanıtına karşılık vermedi, ancak daha sonra kullanıcı DogeDesigner tarafından yapılan ve bu değişikliği savunan bir paylaşımı retweetledi.

Kullanıcılardan Tepki Yağıyor

Bu değişiklik, özellikle teknoloji ve yazılım toplulukları başta olmak üzere birçok X kullanıcısı tarafından hoş karşılanmadı. Kullanıcılar, linklerin deprioritize edilmesinin platformdaki bilgi akışını büyük ölçüde zayıflattığını dile getiriyor. Graham, bu değişikliği "X’in en büyük kusuru" olarak nitelendirirken haberleri keşfetmek için linklere ihtiyaç duyduklarını belirtiyor.

Musk’ın bu politikasının altında yatan temel motivasyon tam olarak net olmasa da, eleştirmenler bunun haber içeriklerine erişimi zorlaştırarak bilgi akışını engellediğini savunuyor. Link paylaşımları yerine açıklamalar ve yorumlarla bilgi sunmanın kullanıcı deneyimini iyileştirip iyileştirmeyeceği ise tartışma konusu olmaya devam ediyor.