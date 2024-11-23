SEC'nin Elon Musk'a Yaptırım Uygulama Talebi Duvara Tosladı: ABD Mahkemesi Reddetti

Bir federal yargıç, Elon Musk'ın, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) Twitter'ın 44 milyar dolarlık satın alımıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında mahkeme tarafından zorunlu tutulan ifadeye katılmaması sebebiyle yaptırım uygulanması talebini reddetti.

San Francisco'daki ABD Bölge Yargıcı Jacqueline Scott Corley, 10 Eylül'de mahkemeye katılmayan Musk'ın 3 Ekim'de ifade vermesi ve SEC'nin 2.923 dolarlık seyahat masraflarını ödemesi nedeniyle ek yaptırımlara gerek olmadığını belirtti.

Corley kararında şu ifadeleri kullandı:

Mevcut durum, mahkemenin anlamlı bir yaptırım kararı vermesi için herhangi bir gerekçe sunmamaktadır. Bu nedenle, SEC'nin talebi anlamsız hale gelmiştir.

Davanın Arkaplanında Neler Olmuştu?

SEC, Musk’ın Twitter hisselerini topladığı süreci açıklarken yasalara uygun davranıp davranmadığını araştırıyor. İddiaya göre, Musk 2022’nin başlarında Twitter hisselerini toplamaya başladığını bildirmek için en az 10 gün geç kaldı. Bu durumun, hisse fiyatlarını düşük tutarak Musk’a haksız avantaj sağladığı iddia ediliyor.

Musk, Temmuz ayında SEC'nin bildirim kurallarını yanlış anladığını ve bu durumun bir hata olduğunu kabul etti. Musk, "Tüm göstergeler bunun bir hata olduğunu doğruluyor," dedi.

Bu soruşturma, Musk’ın SEC ile geçmişteki mücadelesini de yeniden gündeme getirdi. 2018 yılında Musk, Tesla’yı borsadan çekme planları hakkında attığı Twitter paylaşımları nedeniyle SEC tarafından dava edilmişti. Bu davayı 20 milyon dolarlık bir ceza ödeyerek ve Tesla başkanlığından istifa ederek çözmüştü.

Ayrıca Tesla avukatlarının belirli Twitter paylaşımlarını önceden incelemesini kabul etmişti.

SEC Durumu Eleştirdi: Musk, Tehlikeli Bir Örnek

SEC, Musk’ın Mayıs ayında mahkeme tarafından emredilen ifadeye katılmaması nedeniyle bir ihlal beyanı talep etmişti. SEC ayrıca yalnızca seyahat masraflarını ödetmenin caydırıcı olmayacağını ve Musk gibi son derece zengin bir kişi için bunun etkisiz bir önlem olduğunu savundu. Musk’ın net serveti Forbes’a göre 321,7 milyar dolar.

Musk, mahkeme emrine uyduğunu ve 3 Ekim'de ifade verdiğini belirtti. 10 Eylül’deki katılım eksikliğini ise Florida Cape Canaveral’da SpaceX’in Polaris Dawn misyonunu yönetmek üzere bulunmasıyla açıkladı.

SEC ise, Musk’ın bu davranışını mahkeme emirlerine uyulmaması açısından tehlikeli bir örnek olarak nitelendirdi.