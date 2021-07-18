Elon Musk, Jeff Bezos'ın Uzay Uçuşuyla Dalga Geçti

Elon Musk, Jeff Bezos'la dalga geçti. Twitter'da paylaşılan viral bir fotoğrafı beğenen Elon Musk, yorum yapmayı da ihmal etmedi. Paylaşılan fotoğraf, Bezos'ın uçuşuyla alay ediyor, çünkü bu uçuş aslında yörünge altına yapılacak.

Elon Musk, Bezos'un uçuşu hakkında Twitter'da yayınlanan bir meme'in altına "haha" yorumunu yaparak eğlendiğini gösterdi. Meme, son zamanlarda sosyal medyada sık sık paylaşılmasıyla viral bir fotoğrafa dayanıyor: Star Wars: Episode II – Attack Of The Clones filimndeki Anakin Skywalker ve Padmé Amidala'nın karşılıklı diyaloğu.

Anakin Skywalker ve Padme'nin yüzleri yerine Bezos ve Musk'ı yerleştiren bir Twitter kullanıcısı, Musk'ın Bezos'la dalga geçmesini ele alıyor. Meme, Jeff Bezos uçuşunun yörünge altı olacağı gerçeğiyle dalga geçiyor, yani Bezos yörüngeye girmek yerine sadece 'uzayın kenarına' dokunacak.

Musk tarafından beğenilen fotoğrafta ilk olarak Bezos, "Uzaya gidiyorum" diyor. Musk'ın fotoğrafında ise, "Yörüngeye, değil mi?" yazıyor. Ancak Bezos yörüngeye gitmeyeceği için Musk tarafından alay konusu oluyor.

Haha — Elon Musk (@elonmusk) July 17, 2021

Elon Musk, Jeff Bezos'la dalga geçen tweeti beğendi

Bezos'un 20 Temmuz'da kendi şirketi Blue Origin tarafından yapılan New Shepard isimli uzay aracı ile uçması planlanıyor. Bezos'un uçuşu, Dünya atmosferi ile uzay arasındaki sınırı tanımlamak için kullanılan, deniz seviyesinden 62 mil yükseklikte hayali bir hat olan Kármán hattının hemen üzerinde gerçekleşecek.

Bezos'un uçuşu 11 dakika sürecek, bu süre boyunca Bezos ve diğer yolcular yaklaşık üç dakika yer çekimsiz bir şekilde hareket edebilecek. Bezos ile birlikte seyahat edecekler arasında kardeşi Mark Bezos, 82 yaşındaki havacı Wally Funk ve 18 yaşındaki fizik öğrencisi Oliver Daeman yer alıyor.

Dörtlü, 10 dakikalık uzay uçuşu için New Shepard roketiyle Batı Teksas'tan havalanacak. Blue Origin'in New Shepard gemisi, turizm ve araştırma kullanımları da dahil olmak üzere ticari uzay uçuşu için tasarlandı. Tamamen yeniden kullanılabilir sistem, mürettebat kapsülü içeren bir güçlendirici ve bir üst bölmeden oluşuyor.

Elon Musk, her iki milyarderin de uzay araştırma şirketlerine sahip olması nedeniyle, Bezos ile uzun süredir devam eden bir rekabet yaşıyor. Musk'ın şirketi SpaceX'in insanları Mars'a taşımak gibi bir hedefi var ve Musk, Kızıl Gezegen'i kolonileştirmeye yardım etmek istediğini açıkça söyledi.