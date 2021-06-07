Jeff Bezos Uzaya Gideceğini Duyurdu

Jeff Bezos uzaya gidiyor. Jeff Bezos, kendi şirket Blue Origin'in ilk mürettebatlı roket uçuşuyla birlikte uzaya gidiyor.

Jeff Bezos, uzay şirketi Blue Origin tarafından yapılan roket gemisi New Shepard'ın ilk mürettebatlı uçuşuyla uzaya gidecek. Uçuşun 20 Temmuz'da, yani Amazon'un CEO'luğundan istifa etmesinden sadece 15 gün sonra yapılması planlanıyor.

Blue Origin, Bezos'un küçük kardeşi Mark Bezos'un da uçuşa katılacağını söyledi. 57 yaşındaki Bezos, Pazartesi sabahı Instagram gönderisinde "Beş yaşımdan beri uzaya seyahat etmeyi hayal ettim. 20 Temmuz'da kardeşimle bu yolculuğa çıkacağım. En büyük macera, en iyi arkadaşımla" ifadesini kullandı.

Jeff Bezos uzaya giderek ilk milyarder uzay yolcusu olacak

Her şey plana göre giderse, 187 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Bezos, geliştirmeye milyonları akıttığı roket teknolojisini kullanan ilk milyarder uzay kralı olacak. SpaceX ile Dünya'nın yörüngesine gidecek kadar güçlü roketler yapan Elon Musk bile, mürettebatlı kapsüllerinden biriyle uzaya seyahat etme planı açıklamamıştı.

Kendi uzay şirketi Virgin Galactic'in sahibi İngiliz milyarder Richard Branson ise ultra zengin heyecan arayanlar için yörünge altı uzaya uçuşlar düzenlemeyi ve doğrudan Blue Origin ile rekabet etmeyi planlıyor. Branson uzun zamandır Virgin Galactic'in roketle çalışan uçağındaki ilk yolcular arasında olacağını söyledi, ancak bu uçuşun en erken 2021'de gerçekleşmesi bekleniyor.

Blue Origin'in mürettebatlı uçuşu, şirketin altı koltuklu kapsülü ve 59 fitlik roketiyle gerçekleşecek. Kapsül yolcuları, Dünya'nın 60 milden uzağına ulaşacak 11 dakikalık bir uçuşta, yörünge altı bölgesine seyahat edecek.

New Shepard adı verilen roket ve kapsülün altı yıl boyunca kapsamlıca test edilmesinden sonra, Blue Origin ilk yolcularını New Shepard kapsülüne koymaya hazırladığını Mayıs ayında duyurmuştu.

Şirket, uçuş biletlerinin ne kadar satacağını açıklamamasına rağmen, şu anda devam etmekte olan ve bir ay süren müzayedenin kazananına bir koltuk verileceğini söyledi. Teklif Pazartesi sabahı itibarıyla 2,8 milyon dolara ulaştı.

Blue Origin, New Shepard'a ek olarak ABD hükümetinin uydularını ve diğer ticari uyduları yörüngeye göndermek ve potansiyel olarak derin uzay yolculukları yapmak için kullanılmasını umduğu New Glenn adlı yükselen bir roket geliştirmek için çalışıyor.

Blue Origin ayrıca NASA'nın insanları 2024 yılına kadar Ay'a gönderme planına dahil olmayı umuyordu, ancak NASA, Ay fırlatışı için SpaceX ile sözleşme yaptığını duyurdu. Blue Origin bu kararı protesto etti, bunun üzerine NASA, Blue Origin'in gelecekteki Ay görevlerinde çalışmak için uygun olduğunu söyledi.