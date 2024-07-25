Elon Musk ve Mark Zuckerberg Dövüşü Yeniden Gündemde: Peki Bu Sefer Yapılacak mı?
Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasındaki hiçbir zaman gerçekleşmeyen kafes dövüşü, Musk'ın son açıklamasıyla yeniden gündeme geldi.
Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasındaki hiçbir zaman gerçekleşmeyen kafes dövüşü olayı yeniden alevlendi. Bilindiği gibi, geçtiğimiz yıl ilk olarak bir şaka olarak başlayan dövüş tartışması kısa sürede ciddi bir hal alarak tarih belirlemeye kadar gitti.
Bu olay özellikle sosyal medyada viral olurken, teknolojinin iki dev ismi arasında yapılacak kafes dövüşü için heyecanlı bir bekleyiş vardı. Ancak, beklenenin aksine iki isim arasındaki bu kavga hiçbir zaman gerçekleşmedi. Hatta taraflar o dönemde birbirlerini kavgadan kaçmakla itham ettiler.
Elon Musk'tan Mark Zuckerberg'e: Her Zaman, Her Yerde ve Her Kural Altında Dövüşürüm
Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşü olayı, Musk'ın son açıklamasıyla yeniden gündem oldu. X'in patronu, kendisine sorulan Zuckerberg sorusuna, "Onunla her zaman, her yerde ve her kural altında dövüşürüm" diyerek Meta CEO'suna yeniden meydan okudu.
Another @elonmusk quote from his visit to the hill today—— Kelly Phares (@kellyfphares) July 24, 2024
Musk said he’d fight Meta CEO Mark Zuckerberg “any place, any time, any rules” pic.twitter.com/XYSBdmpkzX
Musk'ın açıklamasının sosyal medyada hızla yayılmasının ardından Zuckerberg, X'in en büyük rakibi olarak lanse edilen Threads'ten "Bunu gerçekten yine mi yapıyoruz?" şeklinde bir paylaşım yaptı. Görünüşe göre iki ismin kafes dövüşü bir süre daha gündemi meşgul etmeye devam edecek.
Elon Musk, İnsanları 10 Yıl İçinde Mars'a Fırlatacak
Milyarder Elon Musk, SpaceX'in önümüzdeki 10 yıl içinde insanları Mars'a uçurabileceğini tahmin etti. SpaceX'in yolculuk için çalıştığını söyledi.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.