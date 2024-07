Elon Musk ve Mark Zuckerberg Dövüşü Yeniden Gündemde: Peki Bu Sefer Yapılacak mı?

Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasındaki hiçbir zaman gerçekleşmeyen kafes dövüşü olayı yeniden alevlendi. Bilindiği gibi, geçtiğimiz yıl ilk olarak bir şaka olarak başlayan dövüş tartışması kısa sürede ciddi bir hal alarak tarih belirlemeye kadar gitti.

Bu olay özellikle sosyal medyada viral olurken, teknolojinin iki dev ismi arasında yapılacak kafes dövüşü için heyecanlı bir bekleyiş vardı. Ancak, beklenenin aksine iki isim arasındaki bu kavga hiçbir zaman gerçekleşmedi. Hatta taraflar o dönemde birbirlerini kavgadan kaçmakla itham ettiler.

Elon Musk ve Mark Zuckerberg arasındaki kafes dövüşü olayı, Musk'ın son açıklamasıyla yeniden gündem oldu. X'in patronu, kendisine sorulan Zuckerberg sorusuna, "Onunla her zaman, her yerde ve her kural altında dövüşürüm" diyerek Meta CEO'suna yeniden meydan okudu.

Another @elonmusk quote from his visit to the hill today—



Musk said he’d fight Meta CEO Mark Zuckerberg “any place, any time, any rules” pic.twitter.com/XYSBdmpkzX