ChatGPT'nin Geliştiricisini Açgözlülük ile Suçlayan Elon Musk İlk Raundu Kazandı

ChatGPT'nin geliştiricisi OpenAI ve Elon Musk, hakim karşısında karşı karşıya geldi. OpenAI'ın kurucularından biri olan Musk, CEO Sam Altman'ın kontrolden çıktığını ve insanlığa hizmet etmesi gereken teknolojinin Microsoft gibi ortaklar aracılığı ile ticarileştirildiğini düşünüyor.

Musk ve OpenAI Davasında Kritik Karar: Jüri Mart'ta Toplanıyor

Bir süredir OpenAI ile hukuki bir mücadele içerisinde olan Elon Musk, ilk raundu kazandı. Hakim, Musk'ın OpenAI ile ilgili yaptığı suçlamalar için dava açılmasına yeterli olacak kadar kanıt olduğuna karar verdi.

Buna göre Elon Musk ve mevcut OpenAI yönetimi, önümüzdeki mart ayında jüri önünde kozlarını paylaşacak. Musk ve avutkları dava boyunca Sam Altman'ın OpenAI'ı yozlaştırdığını ve giderek daha fazla kâr odaklı bir yapıya dönüştürdüğünü ispatlamaya çalışacak.

Eğer bu durum kafanızı karıştırdıysa hemen açıklık getirelim. OpenAI, 2015 yılında Elon Musk ve Sam Altman gibi girişimciler tarafından kâr amacı gütmeyen bir şirket olarak kuruldu. Ünlü milyarder bunun için şirketin o dönemki finansmanının yüzde 60'ına denk gelen 38 milyon dolarlık bir yatıırm yaptı.

Amaç Google'ın tekelini kırmak ve yapay zeka teknolojilerini herkese açık hale getirmekti. Ancak Elon Musk ve Sam Altman arasında yaşanan fikir ayrılıkları zamanla büyüdü ve Musk 2018 yılında OpenAI'ın yönetim kurulundaki görevinden ayrıldı.

OpenAI, Musk'ın ayrılmasından sonra "kâr amacı güden" bir yan kuruluş kurdu ve Microsoft gibi şirketlerden milyarlarca dolar yatırım aldı. Ancak OpenAI kurucu ve yöneticilerinin taahhütü bunun asla olmayacağı yönündeydi.

Bu her ne kadar ilk etapta Elon Musk'ı rahatsız etmese de ChatGPT'nın çıkışı ve OpenAI'ın hızlı yükselişinin ardından olay yargıya taşındı. Musk, OpenAI'ın kuruluş sözleşmesini ihlal ettiğini ve Sam Altman yönetiminin tamamen kâr odaklı hareket ettiğini düşünüyor.

Üstelik tek suçlama şirketteki dönüşüm değil. Musk'a göre Altman ve bir diğer OpenAI kurucusu Greg Brockman, şirket üzerinden kendilerini zenginleştiriyor. Sam Altman ve Greg Brockman, OpenAI üzerinden bir servet kazanmıyor.

Ancak her iki ismin de geçmiş yıllarda yapay zeka teknolojileri için kritik olan sektörlere yatıırm yapmış olması ve bu yatırımların şu an para basıyor olması inanılmaz büyük bir tesadüf. Ayrıca Altman'ın kariyerinin erken dönemlerinden beri yanında olan Paul Graham'ın da benzer yatırımları olduğuna dair ciddi iddialar mevcut.

Elon Musk'ın bu davayı açmasındaki temel neden Sam Altman ile arasındaki düşmanlık olsa da iddialar oldukça ciddi ve gerçek olduğuna işaret eden kanıtlar mevcut. Daha fazla bilgi için önümüzdeki aylarda başlaması beklenen mahkemeyi beklememiz gerek.