Robotlar İnsanların Yerini Alıyor: Elon Musk, Optimus'un Satışı İçin Tarih Verdi!

Son birkaç yıldır Optimus insansı robotu üzerinde çalışmalarını sürdüren Tesla, çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı. 2025 yılına kadar Tesla tesislerinde binlerce robotun çalışmasını hedefleyen üretici, gelen son bilgilere göre yakın tarihte bu robotu diğer şirketlere de sunmaya hazırlanıyor.

Elon Musk, şirketin salı günkü toplantısında Optimus çalışmalarına dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. İş insanı, Tesla'nın 2026 yılında Optimus satışlarına başlayacağını resmen duyurdu. Dahası, 2025 yılında binlerce robotun Tesla tesislerinde çalışmaya başlayacağını bir kez daha vurguladı.

Trying to be useful lately! pic.twitter.com/TlPF9YB61W