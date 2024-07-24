Robotlar İnsanların Yerini Alıyor: Elon Musk, Optimus'un Satışı İçin Tarih Verdi!

Son birkaç yıldır Optimus insansı robotu üzerinde çalışmalarını sürdüren Tesla, çalışmalarının meyvelerini toplamaya başladı. 2025 yılına kadar Tesla tesislerinde binlerce robotun çalışmasını hedefleyen üretici, gelen son bilgilere göre yakın tarihte bu robotu diğer şirketlere de sunmaya hazırlanıyor.

Elon Musk, Tesla Optimus Robotunun Satışı İçin Tarih Verdi

Elon Musk, şirketin salı günkü toplantısında Optimus çalışmalarına dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. İş insanı, Tesla'nın 2026 yılında Optimus satışlarına başlayacağını resmen duyurdu. Dahası, 2025 yılında binlerce robotun Tesla tesislerinde çalışmaya başlayacağını bir kez daha vurguladı.

Trying to be useful lately! pic.twitter.com/TlPF9YB61W — Tesla Optimus (@Tesla_Optimus) May 5, 2024

Tesla, gelecek yıl Tesla'nın kendi iç kullanımı için düşük üretimli, gerçekten kullanışlı insansı robotlara sahip olacak ve umarız 2026'da diğer şirketler için de yüksek üretimli olacak."

Bilindiği üzere, şu an için şirketin en yeni robotu Optimus Gen 2. Önceki nesle kıyasla yüzde 30 daha hızlı yürüyebilen ve daha iyi dengede durabilen robot, daha hızlı el ve parmak hareketleriyle insansı görevlerin üstesinden çok rahat bir şekilde gelebiliyor. Hatta, mayıs başlarında Tesla, bir robotunu pil dizme gibi basit görevlerle tesislerinden birinde işe bile başlattı.

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