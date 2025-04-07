Japon Otomotiv Devi Gaza Bastı! Elektrikli Araç Pazarında Dengeler Değişiyor

Otomotiv dünyasının en büyük ve köklü üreticilerinden Toyota, hibrit teknolojisinden off-road canavarlarına, şehir içi kompaktlardan lüks performans araçlarına kadar her segmente hitap eden geniş bir araç yelpazesine sahip. Son gelen bilgilere göre şirket, kataloğuna yeni elektrikli araçlar ekleyecek. Öyle ki firmanın hedefi büyük.

Toyota, 15 Elektrikli Araç Modeli Geliştirecek

Nikkei'in haberine göre Toyota, 2027 yılına kadar yaklaşık 15 elektrikli araç modeli geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca o tarihe kadar her sene 1 milyon araç üretmeyi planlayan şirket, bu iddiaya karşı bir yorumda bulunmadı.

Kaynağa göre Japonya merkezli şirket, şu anda 5 elektrikli araç modeline sahip ve bu araçlar sadece firmanın ana vatanı ve Çin'de üretiliyor. Otomobil devinin hedeflediği 15 modelinse Toyota'nın çatısı altında olan lüks marka Lexus altında yer alacak.

2024 verilerine göre Toyota, dünya genelinde yaklaşık 140 bin elektrikli araç satışı gerçekleştirdi. Bu rakam, bir önceki yıla kıyasla yüzde 30'luk bir artış anlamına gelse de elektrikli araçların toplam satış içindeki payı sadece yüzde 2 seviyesinde. Bu durum, Toyota’nın elektrikli dönüşümde henüz yolun başında olduğunu ortaya koyuyor.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Toyota, elektrikli araç pazarında dikkat çekmeyi başarabilecek mi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.