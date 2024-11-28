Elon Musk Oyun Dünyasını Değiştirecek Yeni Girişimini Duyurdu!

Elon Musk, bu kez de oyun dünyasına el attı. Sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) üzerinden açıklama yapan çılgın milyarder, günümüzde oyun geliştirme stüdyolarının büyük kısmının devasa şirketlere ait olduğunu ve xAI'ın oyun sektörüne yenilikçi bir soluk getirmek için yeni bir yapay zeka oyun stüdyosu kuracağını açıkladı.

Elon Musk Yapay Zeka ile Oyun Sektörüne Giriyor

OpenAI'ın kurucu üyelerinden biri olan ancak şirketin "yolunu kaybetmesinin" ardından projeye olan desteğini kesen Elon Musk, günümüzde yapay zeka çalışmalarını X çatısı altındaki xAI ile sürdürüyor. Şimdi ise Elon Musk xAI'ın sıradaki hedefini açıkladı.

Too many game studios that are owned by massive corporations. @xAI is going to start an AI game studio to make games great again! https://t.co/UR4nFODyfd — Elon Musk (@elonmusk) November 27, 2024

X'te bir kullanıcının "oyun geliştiricilerinin ve oyun gazeteciliğinin nasıl bu hale geldiğini anlamıyorum" şeklindeki bir serzenişini alıntılayan Musk, "Pek çok oyun stüdyosu büyük şirketlerin kontrolü altında. @xAI, oyunları yeniden harika yapmak için bir yapay zeka oyun stüdyosu kuruyor!" ifadelerini kullandı.

xAI’nin bu projede nasıl bir yol izleyeceği henüz tam olarak açıklanmasa da Musk’ın iddialı projelere imza atma konusundaki başarısı beklentilerin de artmasına neden oldu. Yapay zeka sayesinde geliştiriciler oyunun senaryosundan tutun da karakter tasarımlarına kadar pek çok süreci daha hızlı ve kolay aşabiliyor.

Ayrıca dil desteği ve seslendirme gibi eskiden maliyetli olan konularda da AI teknolojisinin nimetlerinden faydalanılması bekleniyor. Tüm bunlar insanları Elon Musk'ın gelecek oyun projeleri için heyecanlandırırken ortaya nasıl bir sonuç çıkacağı merakla bekleniyor.