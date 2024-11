Elon Musk Oyun Dünyasını Değiştirecek Yeni Girişimini Duyurdu!

Elon Musk, bu kez de oyun dünyasına el attı. Sahibi olduğu X (eski adıyla Twitter) üzerinden açıklama yapan çılgın milyarder, günümüzde oyun geliştirme stüdyolarının büyük kısmının devasa şirketlere ait olduğunu ve xAI'ın oyun sektörüne yenilikçi bir soluk getirmek için yeni bir yapay zeka oyun stüdyosu kuracağını açıkladı.

OpenAI'ın kurucu üyelerinden biri olan ancak şirketin "yolunu kaybetmesinin" ardından projeye olan desteğini kesen Elon Musk, günümüzde yapay zeka çalışmalarını X çatısı altındaki xAI ile sürdürüyor. Şimdi ise Elon Musk xAI'ın sıradaki hedefini açıkladı.

Too many game studios that are owned by massive corporations. @xAI is going to start an AI game studio to make games great again! https://t.co/UR4nFODyfd