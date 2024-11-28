Steam Sonbahar İndirimlerinde Alınabilecek 70 TL Altı Oyunlar

Steam Sonbahar İndirimleri sürecinde alınabilecek 70 TL altı oyunlar sayesinde uygun fiyat karşılığında uzun saatler boyunca eğlenceli zaman geçirebilirsiniz. Peki, bu kampanya döneminde hangi oyunlar satın alınabilir?

Bu rehberde Steam'de kampanya sürecinde 70 TL'den ucuz en iyi oyunlar listesi hazırladık. Eğer siz de bütçe dostu oyun arıyorsanız hazırladığımız listeye göz atabilirsiniz. Kampanyanın 4 Aralık tarihinde sona ereceğini belirtelim.

Steam Sonbahar İndirimlerinde Alınabilecek 70 TL Altı Oyun Önerileri

theHunter: Call of the Wild: İndirimli fiyatı 1,04 dolar (36 TL)

Cities: Skylines: İndirimli fiyatı 1,79 dolar (62 TL)

Layers of Fear (2016): İndirimli fiyatı 1,01 dolar (35 TL)

Mad Max: İndirimli fiyatı 1,99 dolar (68 TL)

Darkest Dungeon: İndirimli fiyatı 99 sent (34 TL)

Northgard: İndirimli fiyatı 1,49 dolar (51 TL)

Killing Floor 2: İndirimli fiyatı 1,49 dolar (51 TL)

Black Desert: İndirimli fiyatı 49 sent (16 TL)

Portal 2: İndirimli fiyatı 1,15 dolar (39 TL)

Left 4 Dead 2: İndirimli fiyatı 1,15 dolar (39 TL)

Hotline Miami: İndirimli fiyatı 1,15 dolar (39 TL)

Dishonored: İndirimli fiyatı 1,49 dolar (51 TL)

The Walking Dead: İndirimli fiyatı: 79 sent (27 TL)

Tomb Raider: İndirimli fiyatı 1,12 dolar (38 TL)

Game Dev Tycoon: İndirimli fiyatı 1,57 dolar (54 TL)

Bastion: İndirimli fiyatı 1,05 dolar (36 TL)

Steam'de Sonbahar İndirimi sürecinde alınabilecek 70 TL altı oyun önerileri listesinde yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

theHunter: Call of the Wild

Kaliteli grafikleri ile dikkat çeken theHunter: Call of the Wild'da ister tek başınıza isterseniz arkadaşınızla birlikte av deneyimi yaşayabilirsiniz. Gerçekçi bir oynanışa sahip olan oyunda kullanılabileceğiniz çeştili silahlar mevcut.

Cities: Skylines

Cities: Skylines, hayalinizdeki şehri kurmanıza ve yönetmenize imkân tanıyor. En iyi şehir kurma oyunları arasında yer alan yapım 85 Metacritic puanı ile dikkat çekiyor.

Layers of Fear (2016)

2016 yılında piyasaya sürülen Layers of Fear, korku oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Viktorya döneminde geçen oyunda başyapıtını tamamlamaya çalışan bir ressamı kontrol ediyoruz.

Mad Max

Avalanche Studios tarafından geliştirilen Mad Max, kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış mekâniği ile öne çıkıyor. Aksiyon dolu görevlere ev sahipliği yapan oyunda uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirebilrisiniz.

Darkest Dungeon

Sıra tabanlı oynanışa sahip olan Darkest Dungeon, en iyi rogue-like oyunları arasında yer alıyor. Karanlık bir atmosfer sunan oyunda karşımıza çıkan düşmanları yok etmeye ve hayatta kalmaya çalışıyoruz.

Northgard

İskandinav mitolojisinden ilham alan Northgard, şehir kurma ve strateji türlerinde bir oyun. 81 Metacritic puanına sahip yapımda bir yerleşim kurup yönetmeye çalışıyoruz. Oyunda ayrıca ticaret ve savaş sistemleri de mevcut.

Killing Floor 2

Zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçen Killing Floor 2'de ister tek başımıza ister arkadaşlarımızla birlikte hayatta kalmaya çalışıyoruz. En iyi zombi oyunları arasında yer alan yapımda kullanabileceğimiz çeşitli silahlar bulunuyor.

Black Desert

Etkileyici grafikleri ile dikkatleri üzerinde toplamayı başaran Black Desert, MMORPG oyunları oynamayı seven oyunculara hitap ediyor. Başarılı bir savaş sistemine sahip yapım için 80 Metacritic puanı belirlendi. Kendimize özgü bir karakter oluşturup aksiyon dolu maceraya adım atabiliyoruz.

Portal 2

Bulmaca oyunları oynamayı seviyorsanız Portal 2'yi denemelisiniz. Çok başarılı şekilde tasarlanmış bulmacalar içeren oyunu istere tek başınıza ister arkadaşınız ile birlikte oynayabilirsiniz. Valve tarafından geliştirilen oyunun 95 Metacritic puanına sahip olduğunu da belirtelim.

Left 4 Dead 2

Zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçen Left 4 Dead 2'de tek başımıza veya arkadaşlarımızla birlikte zombilere karşı mücadele ederek hayatta kalmaya çalışıyoruz. Valve tarafından geliştirilen oyun 89 Metacritic puanına sahip.

Hotline Miami

2012 yılında piyasaya sürülen Hotline Miami, aksiyon dolu oynnaışıyla öne çıkıyor. 85 Metacritic puanına sahip yapımda düşmanları yok ederek ilerlemeye çalışıyoruz. Oyunda refleksin oldukça önemli olduğunu da belirtelim.

Dishonored

Birinci şahıs kamera açısına sahip aksiyon oyunu Dishonored'da hem yakın dövüş hem de büyü konusunda oldukça yetenekli olan karakteri kontrol ediyoruz. İntikam almaya çalıştığımız yapımın Metacritic puanı ise 91.

The Walking Dead

Telltale Games tarafından geliştirilen ve 82 Metacritic puanı dikkat çeken The Walking Dead, point & click türünde bir oyun. Zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçen yapımda aldığımız kararlar büyük öneme sahip.

Tomb Raider

2013 yılında satışa sunulan Tomb Raider'da Lara Croft ile tehlikeli bir maceraya adım atıyoruz. Oyunda başarılı şekilde tasarlanmış bulmacaların da yer aldığını belirtelim. Üçüncü şahıs kamera açısına sahip oyun 86 Metacritic puanı ile dikkat çekiyor.

Game Dev Tycoon

1980'li yıllarda geçen Game Dev Tycoon'da oyun şirketi kurup yönetiyoruz. Çeşitli türlerde oyunlar geliştirebildiğimiz yapımda oyun motorları üretebiliyor ve oyun konsolları satışa sunabiliyoruz.

Bastion

Steam Sonbahar İndirimleri sürecinde alınabilecek 70 TL altı oyunlar listesinde Bastion da yer alıyor. RPG türündeki Bastion'da Calamity'nin sırlarını keşfetmek için tehlikeli bir maceraya çıkıyoruz. Başarılı bölüm tasarımları ve hikâyesiyle öne çıkan yapım 86 Metacritic puanına sahip.

Steam Sonbahar İndirimleri kampanyasındaki fiyatlar hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.