Elon Musk'tan Radikal Bir Twitter Değişikliği Daha!

Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla popüler sosyal medya platformuna gelen pek çok değişiklikle karşılaştık. Bunların birçoğu tepki toplarken, birçoğu ise kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü. Şimdiye dek mavi tikten, tweet düzenlemeye kadar karşılaştığımız bu yeniliklere bir yenisi daha ekleniyor.

En son Twitter'ı bir bankacılık hizmetine dönüştürmek istediğini açıklamasıyla dikkat çeken Musk'ın Twitter'daki yeni planı, tweetlerin altında kullanıcıların hangi cihazdan paylaşım yaptıklarını belirten ibarelerin kaldırılması üzerine.

Peki bu ne anlama geliyor? Şu anda Twitter'da hangi cihazdan paylaşım yaparsanız o cihazın bilgisi tweet'te yer alıyor. "Twitter Web Client", "Twitter for iPhone" ve "Twitter for Android" gibi ifadeleri görmeye Twitter kullanan herkes mutlaka aşinadır.

Artık Tweet'lerin Hangi Cihazlardan Atıldığını Göremeyeceğiz

Musk'ın planladığı bu değişiklik yürürlüğe girerse artık tweet'lerin hangi cihazlardan atıldığını göremeyeceğiz. Bu kararın arkasında yatan nedenle ilgili şu anda bilinen pek bir şey yok ancak tweet'in nereden atıldığı bilgisi zaman zaman önemini ortaya koymuştu.

Buna en yakın örnek, geçtiğimiz ay Google Pixel ekibi Tim Cook ile dalga geçerken tweet'i bir iPhone üzerinden paylaşmıştı.

Peki siz alınan bu değişiklik kararıyla ilgili ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.