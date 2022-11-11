Elon Musk'tan İlginç Plan: Twitter'ı Bankaya Dönüştürecek!

Elon Musk tarafından satın alınması sonrasında Twitter'da pek çok ilginç gelişme yaşandı. Mavi tikin artık ücretli olmasından, açılan parodi hesaplarının kapatılmasına kadar yaşanan bu gelişmeler bugün yerini daha da ilginç bir gelişmeye bırakıyor. Elon Musk, Twitter'ı bankaya dönüştürmek istiyor.

Elon Musk, geçtiğimiz gün çalışanlarla gerçekleştirdiği toplantıda bu yeni bankacılık hizmetleri planını anlattı. Musk, Twitter üzerinden sağlam bir gelir elde etmek istediğinden bu yöndeki planlarını çalışanlarla paylaştı. Musk'ın planına göre Twitter'ın bankacılık hizmetleri sayesinde Twitter kullanıcıları, yapacakları Twitter Blue gibi ödemeleri Twitter'daki cüzdanlarında bulunan paradan ödeyebilecek.

Keza başka kullanıcılarla para transferleri gerçekleştirilebilecek olmanın yanı sıra kullanıcılar platform üzerinden alışveriş de yapabilecek. Musk'a göre doğrudan mesajlaşma ile doğrudan para göndermek tamamen aynı şeyler ve Musk, Twitter kullanıcılarının birbirlerine mesaj gönderebilmesindeki kolaylığı para transferine de taşımak istiyor.

Twitter Kullanıcıları Birbirleriyle Para Transferi Yapabilecek

Peki TaaPS (Ödeme Hizmeti olarak Twitter) nasıl bir işleyişe sahip olacak? Doğrulanmış her Twitter kullanıcısının, "sistem üzerinde herhangi bir şeye" para göndermek için kullanabilecekleri bir bakiyesi bulunacak. Teorik olarak bu, diğer kullanıcılarla olan para transferleri veya tanımadığınız ünlü kişilere destek olmak gibi amaçlarda kullanılabilecek.

Bu noktada Musk'ın değinmeyi tercih etmediği şey elbette güvenlik. Kullanıcı bilgilerini depolamak ile parayı depolamak arasında büyük bir fark olduğunu belirtmekte fayda var. Hesabınız saldırıya uğrarsa ve DM'leriniz sızdırılırsa elbette kötü bir gün geçirebilirsiniz ama paranızı sakladığınız cüzdanınız saldırıya uğrarsa ortaya çıkacak sorunun daha büyük olduğunun hepimiz farkındayız.