Elon Musk'tan Radikal Karar: "Mavi Tik İçin Ödeme Yapın!"

44 milyar dolarlık anlaşmayı geçtiğimiz hafta imzalayan ve artık Twitter'ın sahibi olan Elon Musk'ın, anlaşmanın ilk ortaya çıktığı aylar önceki dönemde olduğu gibi pek çok kararıyla ilgili söylentiler gündemi kasıp kavuruyor. Bunlardan en büyüğü çalışanlarının %75'ini işten çıkarmasıyla ilgili olan Musk'ın aklında daha gündem yaratacak bir hamle var gibi görünüyor.

Musk'ın aklında Twitter için kısa vadede oldukça radikal kararlar bulunuyor. Konuya aşina olan kişilere ve The Verge tarafından görülen dâhili yazışmalara göre Musk, Twitter'ın ek özelliklerinin kilidini açan isteğe bağlı aylık 4,99 dolar tutarındaki aboneliği olan Twitter Blue'yu, kullanıcılara mavi tik sağlayan daha pahalı bir aboneliğe dönüştürecek.

Twitter şu anda yeni Twitter Blue aboneliği için 19,99 dolar ücretlendirmeyi planlıyor. Geçerli plana göre doğrulanmış yani mavi tikli kullanıcıların abone olmaları ve mavi tiklerini kaybetmemeleri için 90 gün süreleri olacak. Projede çalışan çalışanlara Pazar günü, özelliği hazır hâle getirmeleri için 7 Kasım'a kadar olan bir son tarihe uymaları gerektiği, aksi takdirde işten çıkarılacakları söylendi.

Twitter'da Mavi Tik Sahibi Olmanın Artık Bir Fiyatı Var: 19,99 Dolar

Musk, Twitter'ı satın almasından önceki aylarda Twitter'ın hesapları doğrulama ve botları yönetme şeklini yenilemek istediğini açıkça belirtmişti. Pazar günü de konuyla ilgili "Tüm doğrulama süreci şu anda yenileniyor." diye bir tweet paylaştı.

Twitter Blue aboneliği, bazı yayıncılardan gelen reklamsız makaleleri görüntülemenin ve uygulamada farklı bir renkli ana ekran simgesi gibi başka bir dizi değişiklikler yapmanın bir yolu olarak neredeyse bir yıl önce geniş çapta kullanıma sunuldu. Twitter'ın Twitter Blue'yu kullanıma sunmasının ardından halka açık bir şirket olarak kazanç bildirdiği birkaç çeyrekte, reklam gelirinin büyük çoğunluğunu Twitter Blue oluşturdu. Musk, şirketin toplam gelirinin yarısını buradan sağlamak adına abonelikleri artırmaya hevesli gibi görünüyor.

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