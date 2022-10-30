Beklenen Oldu: Twitter Çalışanlarının %75'i Kovuluyor

The New York Times'a göre Elon Musk, Twitter'da şirket çapında işten çıkarma emri verdi. Cumartesi günü, SpaceX ve Tesla yöneticisinin yöneticilere işten çıkarılacak çalışanların listelerini hazırlamaya başlamalarını söylediği bildirildi.

Times, Musk'ın Twitter'ın iş gücünün ne kadarını bırakmayı planladığını net olarak belirtmiyor ancak bazı ekipler diğerlerinden daha fazla etkilenecek.

Musk, 44 milyar dolarlık şirketi devralmasını tamamlamadan önce yatırımcılara Twitter'ın 7.500 kişilik güçlü iş gücünün %75'ini işten çıkarmayı planladığını söylemişti. Daha ilginci ise geçtiğimiz günlerde personellerle yaptığı görüşmede Musk'ın çalışanlara şirketin çalışan sayısını bu kadar dramatik bir şekilde düşürmeyeceğini söylediği belirtiliyor.

Elon Musk'ın Çalışanlar Hakkındaki Planları Merak Konusu

Yaklaşan işten çıkarmaların 1 Kasım'dan önce gerçekleşmesi muhtemel. Zamanlama, Musk'a işten çıkardığı işçilere hisse senedi hibeleri ödemekten kaçınma fırsatı verebilir. The Times'a göre bu tür ödemeler, bir çalışanın ücretinin "tipik olarak önemli bir bölümünü temsil eder".

Musk, artık sahibi olduğu platformdaki ılımlılığın nasıl görünebileceği hakkında bazı ayrıntılar paylaşsa da şirketin iş gücüne yönelik planları hakkında pek de açık sözlü değil.

Musk, şirketin sahipliğini aldığı gün CEO Parag Agrawal ve Mali İşlerden Sorumlu Başkan Ned Segal'i işten çıkararak Twitter'ın liderlik ekibinin bir kısmını çoktan görevden aldı.