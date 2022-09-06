Elon Musk Rings of Power Hakkında Konuştu: "Tolkien Mezarında Ters Döndü"!

Son yılların en çok beklenen dizileri arasında yer alan Rings of Power, henüz yayınlanmasının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen çoğu kişinin gündemine girdi. Rings of Power hakkında görüşlerini bildiren en son kişilerden biri de dünyanın en zengin insanı konumundaki Elon Musk oldu.

Prime Video'da yayınlanan Rings of Power dizisi hakkında "Tolkien mezarında ters döndü" yorumunu yapan Elon Musk, diziden memnun değil!

İşte Elon Musk'ın Rings of Power Hakkındaki Görüşleri

Tolkien is turning in his grave — Elon Musk (@elonmusk) September 5, 2022

Sürekli olarak sosyal medyayı kullanarak kitleleri yönlendirdiği iddiasıyla suçlanan Elon Musk, yeni yaptığı paylaşımlarla yine bir şeylerin peşinde olabilir. Twitter'dan dizi hakkındaki yorumlarını paylaşan ünlü milyarder, Yüzüklerin Efendisi serisinin yazarı ve Orta Dünya külliyatının yaratıcısı J. R. R Tolkien'in eserlerine saygı gösterilmediğini ima ederek "Tolkien mezarında ters döndü" yorumunda bulundu. Hemen ardından ise iddiasını desteklemek için dizideki tüm erkek karakterlerin ödlek ve ahmak olduğunu, yalnızca Galadriel karakterinin cesur ve akıllı olarak yansıtıldığını belirtti.

Rings of Power dizisinin dünyanın en zenginleri listesinde hemen arkasından takip eden Jeff Bezos'un sahibi olduğu Amazon tarafından çekilmesi, Elon Musk'ın bu konuda bir strateji izlediğine işaret ediyor olabilir. Yine de ünlü milyarder, birçok şey hakkında görüşlerini halka açık bir şekilde paylaşmasıyla meşhur.

Öte yandan son günlerde gündemini sıkça meşgul eden Twitter davasıyla ilgili de bir "giydirme" yapmaktan geri kalmayan Elon Musk, takipçilerinin çoğunun bot olduğunu birkaç ekran görüntüsüyle gösterdi. Twitter ve Elon Musk arasındaki satın alma girişiminin ünlü milyarderin sosyal medyada haddinden fazla bot olduğunu iddia etmesiyle askıya alındığı bilinen bir gerçekti. Elon Musk, paylaştığı ekran görüntüsünde ünlü kripto para borsası Binance'ın CEO'su Changpeng Zhao'yu taklit eden bir bot hesabını işaret etti.