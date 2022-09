Elon Musk Rings of Power Hakkında Konuştu: "Tolkien Mezarında Ters Döndü"!

Son yılların en çok beklenen dizileri arasında yer alan Rings of Power, henüz yayınlanmasının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen çoğu kişinin gündemine girdi. Rings of Power hakkında görüşlerini bildiren en son kişilerden biri de dünyanın en zengin insanı konumundaki Elon Musk oldu.

Prime Video'da yayınlanan Rings of Power dizisi hakkında "Tolkien mezarında ters döndü" yorumunu yapan Elon Musk, diziden memnun değil!

Tolkien is turning in his grave