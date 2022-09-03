Rings of Power Dizisi İlk Gününde 25 Milyon İzleyiciye Ulaştı!

Tüm zamanların en sevilen fantastik evrenlerinden biri olan Orta Dünya'ya geri dönüş yaptığımız Rings of Power geçtiğimiz cuma gününde yayınlandı. Prime Video üzerinde ilk iki bölümü yayına giren dizinin izlenme sayıları belli oldu.

1 milyar doları aşan bütçesiyle şimdiye kadarki gelmiş geçmiş en büyük prodüksiyona sahip dizi unvanını taşıyan Rings of Power, ilk gününde 25 milyon tekil kullanıcı tarafından izlendi.

Prime Video Tarihindeki En Büyük Prömiyer!

Ülkemiz saatiyle 2 Eylül 05:00'te vizyona giren Rings of Power, aynı anda yayınlandığı 240 ülkede 24 saat içinde toplam 25 milyon kişi tarafından izlendi. Amazon, yaptığı açılklamada Rings of Power'ın Prime Video tarihindeki tüm prömiyer rekorlarını kırdığını belirtti.

J. R. R Tolkien tarafından kaleme alınan Orta Dünya külliyatı kapsamında oluşturulan Rings of Power senaryosu, 2. Çağ'ın az bilinen hikayelerini konu ediniyor. Bu yönü sayesinde senaristlere kreatif üretim imkanı sağlanıyor. Fakat senaristlerin J. R. R. Tolkien tarafından yazılanlara sadık kalmayarak Orta Dünya külliyatını doğru şekilde aktarmadığını savunan hayranlar, Rotten Tomatoes adlı değerlendirme platformunda diziyi yerden yere vurdu. Uzman eleştirmenler tarafından %84 pozitif oy almasına rağmen hayranlardan yalnızca %35 oy alabildi. Trol saldırısından kaçınmak isteyen Amazon, Prime Video içerisinde yapılan değerlendirmeleri 72 saat boyunca gizli tutacak ve bot hesaplara karşı temizlik yaptıktan sonra verileri açıklayacak. Beş sezon boyunca sürmesi beklenen dizinin yalnızca ilk sezonunun 465 milyon dolara mal olduğu düşünülüyor.