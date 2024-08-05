Starlink'ten Kötü Haber Geldi! Türkiye Faaliyetleri Süresiz Ertelendi!

Elon Musk'ın uydudan düşük gecikme süreleriyle yüksek hızlarda internet sunan projesi Starlink'in Türkiye macerasıyla ilgili kritik gelişmeler söz konusu. Bilindiği gibi hizmet ülkemizde halen aktif değil ve son olarak haziran ayında 2024'ten 2025'e ertelendiği haberini aktarmıştık.

Son yaşanan gelişmelerse Starlink'i Türkiye'de kullanmak isteyen kullanıcıları bir hayli üzecek cinsten. Eğer iddialar gerçeği yansıtıyorsa, yıllardır beklenen internet hizmeti Türkiye'ye hiç gelmeyebilir!

Starlink'in Türkiye'ye Gelmesi Belirsizleşti: Ülkemize Hiç Gelmeyebilir

Haziran ayında Starlink'in resmi sitesinde çıkış tarihi 2025 olarak güncellendi ve hizmetin bir kez daha ertelenmesi kullanıcıları bir hayli üzdü. Son olarak, hizmetin web sitesine bir göz attığımızda 2025 tarihinin de kaldırıldığını ve yerine “Pending Regulatory Approval” (Yönetmelik Onayı Bekleniyor) ifadesi eklendiğini görüyoruz.

Şu an için bir açıklama olmasa da Starlink'in Türkiye'ye gelmesinin belirsizleştiğini söyleyebiliriz. Bununla birlikte, Starlink Türkiye CEO'su Kemal Geçer'in nisan ayında görevinden ayrılması, konuyla ilgili soru işaretlerini daha da artırıyor. Eğer Elon Musk, yönetmelik onayı almakla uğraşmak istemezse, internet hizmeti ülkemize hiç gelmeyebilir.