Starlink, İnternet Hizmetinin Maliyetini Artırıyor

SpaceX'in Starlink internet hizmeti, Ekim 2020'de müşterilerine hizmet vermeye başladığından bu yana ilk kez fiyatlarını artırdı.

Elon Musk tarafından yönetilen şirket, kısa süre önce müşterilere fiyat artışını bildiren bir e-posta gönderdi ve şirket bunun nedeni olarak enflasyon baskılarını gösterdi. Yeni müşteriler için uydu çanağı ve diğer ekipmanları içeren başlangıç ​​kitinin maliyeti 499 dolardan 599 dolara çıkarken, aylık servis ücreti tüm müşteriler için 99 dolardan ayda 110 dolara yükseldi. Bu aynı zamanda önceden depozito yatırmış ancak henüz tam tutarı ödememiş olan müşterilerin, eski fiyat ile yenisi arasındaki orta nokta olan kit için 549 dolar ödemesi gerekeceği anlamına geliyor.

Starlink, Müşterilerine Durumu E-Posta ile Bildirdi

Starlink, müşterilerine e-postada "Yüksek enflasyon seviyeleri nedeniyle Starlink kitinin fiyatı 499 dolardan 549 dolara ve tüm yeni siparişler için 599 dolara yükseliyor." dedi ve yeni fiyatın 22 Nisan 2022'de aboneliklere uygulanmaya başlayacağını da sözlerine ekledi.

Müşteriler, hizmete başladıkları ilk yıl içinde 200 dolarlık kısmi bir geri ödeme alabilirken, kiti son 30 gün içinde aldılarsa tam geri ödeme talep edebilirler. Depozitolar da tamamen iade edilebilir. SpaceX web sitesinde, müşterinin konumuna bağlı olarak siparişlerin yerine getirilmesinin altı ay veya daha uzun sürebileceğini söylüyor.

Elon Musk ayrıca geçtiğimiz günlerde Starlink'in 25 ülkede yaklaşık 250.000 müşterisi olduğunu da belirtti. İnternet hizmeti, müşterilere geniş bant sağlayan Dünya'nın alçak yörüngesindeki bir uydu tarafından desteklenmekte. SpaceX'in ana hedefi, şu anda internet erişimi olmayan veya zayıf bağlantıya sahip topluluklara hizmet etmek.