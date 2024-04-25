Elon Musk'ın Son Planı İşe Yaradı: Tesla Hisselerinde Beklenmedik Bir Yükseliş Yaşandı!

Tesla'nın bu yılın ilk çeyreğinde mevcut geliririnin %9'unda bir düşüş yaşandığı bilgisi geldikten sonra Elon Musk hızlıca şirketi toparlamak adına yeni bir hamle yaptı. Dünya genelinde Tesla araçları arasına daha uygun fiyatlı bir opsiyon ekledi.

Türkiye'de de daha ucuz satın alınabilen elektrikli otomobil modeli sayesinde Tesla'nun hisselerinde büyük bir sıçrama yaşandı. Geçtiğimiz günlerde Tesla Türkiye satın alma sitesinde yaşanan büyük hatanın hızlıca giderilmesiyle birlikte şu an yine uygun fiyatlı satın alımlar gerçekleştiriliyor.

Tesla Hisselerinde Büyük Yükseliş

Geçtiğimiz senenin aynı dönemine bakıldığında şirket geliri 23,33 milyar dolardan 21,30 milyar dolara geriledi. Geçen yılın son çeyreğinde ise 25,17 milyar dolar olan şirket geliri, bu yılın ilk çeyreğinde büyük oranda düşüş göstermişti.

Yıl genelinden bu yılın ilk çeyreğine bakıldığında sürekli bir gerileme gördüğümüz ve gerek hisse kaybı gerek şirket gelirinin düşük olması Tesla'yı ciddi oranda etkiliyordu. Elon Musk'ın daha ucuz Tesla hamle ise bu durumu toparladı diyebiliriz.

Geçtiğimiz Salı günü borsa kapanışıyla birlikte hisseler %11'in üzerine çıktı. Talihsiz düşüş sonrasında yaşanan bu gelişme şirketi toparlayacak ve kendine getirecek bir durum olarak yorumlandı. Musk da bu durum karşısında daha uygun fiyatlı modeller ve yeni araçlar üzerinde çalışacağının sözünü verdi.

Bütçe dostu elektrikli araç modellerinin bu yılın sonu olmasa da 2025 başlarında geleceğini söyledi. Şirketin patronu iise yeni ürünlerin gelecekte hangi sıralamaya göre çıkacağının çok konuşulduğunu ve yeni modellerin piyasaya sürülmesinde de takvimde ve planlamada değişiklikler yaptıklarını belirtti.