Elon Musk Twitter Tarafından Reddedildi! Mahkeme Devam Ediyor

En son Elon Musk'ın Twitter'ı satın alacağına neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Fakat şimdi Elon Musk ve Twitter arasındaki gerilim son günlere damgasını vurmaya başladı. Geçtiğimiz gün görülen mahmede 44 milyar dolarlık teklif, Twitter tarafından reddedilmiş ve duruşma ertelenmişti.

Temmuz ayında 44 milyar dolarlık teklifi geri çeken, bot/spam hesaplarının gerçek sayısının açıklanmadığını iddia eden Elon Musk, Twitter'a yeni bir teklifle gitmişti. Sosyal medya platformunun tüm hissedilerini 44 milyara satın almak istediğini belirten Musk, yasal anlaşmazlığa son vermek istedi.

Ancak görülen o ki ABD'de gerçekleşen davada beklenmedik bir karar verildi. Twitter, yeni bir anlaşmayı kabul etmediğini belirtirken Musk'ın avukatı Edward Micheletti, Twitter yetkililerinin duruşmayı durdurmayı talep ettiğini ileri sürdü.

Elon Musk ve Twitter Arasındaki Gerilim Devam Ediyor

Tesla'nın CEO'su olan Elon Musk'ın avukatı tarafından imzalanan mahkeme dosyasında "Twitter ''Evet'' cevabını kabul etmeyecek. Şaşırtıcı bir şekilde anlaşmayı perveasızca riske atarak ve hissedarlarının çıkarlarıyla kumar oynarak bu davaya devam etmekte ısrar ettiler." ifadelerini kullandı.

Dört ay önce Twitter'ın anlaşmadan geri çekilmesinden dolayı Musk mahkemeye verilmiş ve satın alımı tamamlamaya zorlanmıştı. Geçtiğimiz günlerde de anlaşmaya varıldığı ve Elon Musk'ın Twitter'ı sonunda satın alacağı iddia edilmişti. Ancak görülen o ki bu anlaşma artık pek mümkün görünmüyor.

Twitter, şu an için herhangi bir açıklama yapmadı. 28 Ekim'de görülecek duruşmada açıklama yapacağı düşünülüyor.

İşte bahsi geçen o haber: Elon Musk, Twitter'ı Satın Almayı Kabul Etti