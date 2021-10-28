Elon Musk Vergilere Karşı Çıkıyor: Sizin İçin Gelecekler

Elon Musk vergi konusunda siyasi isimlerle aynı görüşte değil. Elon Musk, ABD'deki Demokrat milletvekillerinin, devasa sosyal ve iklim finansmanı paketinin ödenmesine yardımcı olmak için milyarderlerin gerçekleşmemiş sermaye kazançlarına yeni bir yıllık vergi getirme planına karşı çıktı.

Kıdemli Demokrat kaynakların Wall Street Journal'a verdiği demeçte, Senato Finans Komitesi Başkanı Ron Wyden'ın değerlendirmeye aldığı teklifin, varlıkları 1 milyar dolar olan veya art arda üç yıl boyunca en az 100 milyon dolar gelir bildiren kişileri etkileyeceğini söyledi.

Bu, ABD'nin en zengin yüzde 0,0002'sini etkileyecek. Ülkedeki vergi mükelleflerinin yüzde 1000'den azı, ancak Demokratlar bunun 10 yılda 200-250 milyar dolar gelir sağlayacağını tahmin ediyor.

Elon Musk vergi vermek istemiyor

Dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk ise tekliflerden duyduğu dehşeti Twitter'dan dile getirdi. Milyarder Tesla ve SpaceX yöneticisi, bir mühendis ve blockchain meraklası olan Rick McCracken'ın bir tweetine yanıt verdi.

McCracken tweetinde, "Senatör Ron Wyden'ın gerçekleşmemiş sermaye kazançları vergisi teklifine karşı çıkan ABD vatandaşları için, burada yaptığım incelikli ve diplomatik bir mektup şablonu örneği var. Bunu kullanabilir veya kendinizinkini yapabilir/yayınlayabilirsiniz. Seçilmiş temsilciler: Jeff Bezos ve Elon Musk." ifadelerini kullandı.

Bir milletvekiline gönderilmek üzere tasarlanan şablon, Senatör veya Kongre üyesinden Wyden'ın vergi teklifine karşı çıkmasını talep ediyor. McCracken'ın tweeti şöyle devam ediyor:

"Teklif beni değil milyarderleri hedefliyor olsa da, seçilmiş temsilcilerin hükümeti yeni vergiler yazarken kapsam kayması konusunda bir geçmişe sahip. Gerçekleştirilmemiş herhangi bir yeni sermaye kazancı vergisinin, bir sonraki dönemde yavaş yavaş orta sınıf emeklilik yatırımlarına ineceğini tahmin ediyorum. Milyarderlerle başlayacak, daha sonra milyonerlerle başlayacak, daha sonra mütevazı yatırımlar muhtemelen on yıl içinde vurulacak." 401K planlarındaki ana konutlar ve holdingler görünüşte hariç tutulacak olsa da, Wyden önerisi yeni vergi artışlarını ortalama yatırımcıya gerçekleşmemiş sermaye kazançları vergisi koymaya bir adım daha yaklaştırıyor."

Musk ise bu görüşe katıldığını belirterek, "Aynen öyle. Sonunda başkalarının parası biter ve sonra senin için gelirler." şeklinde bir yanıt verdi.

ProPublica'nın Haziran ayında yayınladığı bir raporda, en iyi 25 milyarderin artan servetlerinin ortalama yüzde 3.4'ünü federal gelir vergileriyle ödediği ve birçoğunun (Musk ve Jeff Bezos dahil) birkaç yıl boyunca federal gelir vergisi ödemediği iddia edildi.