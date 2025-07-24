Efsane Sosyal Medya Uygulaması Geri Dönüyor: Ancak Farklı Şekilde!

Hem ülkemizde hem de dünyada bir neslin adeta aklına kazınan sosyal medya platformlarından Vine'ı hatırlamayanınız yoktur. 2013 yılında Twitter tarafından satın alınan bu video paylaşım uygulaması, kapatıldığı 2017 yılına kadar kısa içerik anlayışıyla günümüz sosyal medya platformlarının temelini atmış ve takip ettiğimiz pek çok fenomenin doğuşunu sağlamıştı.

Kısa bir süre önce Vine ile ilgili oldukça sevindirici bir gelişme yaşandı. X veya eski adıyla Twitter'ın sahibi Elon Musk, sevilen sosyal medya uygulamasını geri getireceğini açıkladı. İşte Musk'ın "Vine geri dönüyor" açıklamasının tüm detayları!

Vine Yapay Zeka Destekli Şekilde Geri Dönebilir

Elon Musk kısa bir süre önce X üzerinden yaptığı açıklamada Vine'nı yapay zeka tabanlı bir formda geri getireceklerini duyurdu. Satın aldığı günden bu yana Twitter'ı baştan aşağı yenileyen Musk, uzun bir süredir X platformunu 'her şeyin uygulaması'na dönüştürmeyi amaçlıyor. Bu nedenle ünlü milyarderin Vine'a karşı da eski yönetecelere kıyasla daha ılımlı baktığı düşünülüyor.

Öte yandan, bu konuda Musk'a tamamen güvenilmemesi gerektiğini de belirtmekte fayda var. Zira CEO, geçmişte birden fazla kez kullanıcılara Vine'ın geri gelmesini isteyip istemediklerini sorduğu anketler paylaştı. Musk'ın yayınladığı her ankette "evet" cevabının yüzde 80 oranlarına ulaşmasına rağmen, CEO'dan Vine'a yönelik somut bir adım atılmadığına şahit olduk.

We’re bringing back Vine, but in AI form — Elon Musk (@elonmusk) July 24, 2025

Vine Neden Kapatıldı?

Pek çok kişi ünlü sosyal medya uygulamasının bir anda aramızdan ayrlığını düşünüyor olsa da bu durum tam olarak doğru değil. Aslına bakacak olursanız Vine'ın vedası ani olmadı; aksine, yavaş ve sancılı bir düşüş süreciyle geldi.

Özellikle 2013-2014 yılları arasında tüm dünyada popülerleşen Vine, 2016 yılına gelindiğinde 200 milyon takipçisiyle en popüler sosyal medya uygulamaları listesine adını yazdırmayı başardı. 6 saniyelik video temasıyla TikTok ve Instagram Reels gibi platformların ilham kaynağı olarak görülen uygulama, o dönem Twitter'ın Vine'a yönelik bir gelir modeli oluşturamaması nedeniyle gözden düşmüştü.

Bu süreçten sonra Vine'ın düşüş dönemi başladı. TikTok'un kullanıma sunulmasıyla popüleritesini kaybeden Vine'ın mobil uygulamasını 2016'da kaldıran Twitter, aynı yılın sonlarına doğru platforma video yükleme özelliğini de devre dışı bıraktı. Şirket, 17 Ocak 2017'de ise Vine'ın fişini tamamen çekti.

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